Tiene cámaras térmicas y visión nocturna: Así es el potente dron militar que llegó a Chile para vigilar la frontera

07 may. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) incorporó un nuevo dron de última generación para reforzar el monitoreo y control en la Macrozona Norte del país, en el marco del despliegue del Sistema Integrado de Frontera (Sifron).

Se trata del modelo DeltaQuad Evo, un UAV (vehículo aéreo no tripulado) que fue presentado en dependencias del Comando Conjunto Norte (CCN) en Iquique, región de Tarapacá, y será operado por la Primera Brigada Aérea de la FACh.

¿Cómo es el nuevo dron que llegó a Chile?

Según informó el medio especializado Infodefensa, el dron es de origen neerlandés y destaca por su capacidad de despegar y aterrizar de forma vertical, operar durante varias horas continuas y vigilar extensas zonas del desierto.

El DeltaQuad Evo pertenece a la categoría VTOL, sigla en inglés de "Vertical Take-Off and Landing", es decir, que puede despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero, pero una vez en vuelo se desplaza como un avión convencional o un ave.

Eso le permite operar en zonas complejas o con poco espacio para maniobras, algo clave en sectores fronterizos del norte del país.

El dron tiene una envergadura cercana a los 2,6 metros y fue diseñado para misiones de vigilancia, reconocimiento y monitoreo de largo alcance. Según datos de la empresa fabricante, puede alcanzar hasta 4,5 horas de vuelo continuo y recorrer cerca de 270 kilómetros.

Además, tiene cámaras térmicas, visión nocturna y sensores de alta resolución capaces de detectar movimiento. Asimismo, cuenta con tecnología LiDAR, un sistema de escaneo láser utilizado para crear mapas tridimensionales de alta precisión y analizar terrenos complejos.

¿Para qué será utilizado?

Las nuevas unidades fueron adquiridas en el marco del Sistema Integrado de Frontera (Sifron), programa impulsado por el Gobierno para reforzar el control fronterizo y combatir delitos como el ingreso irregular de personas, contrabando y crimen organizado.

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