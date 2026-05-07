OMS confirma cinco casos de hantavirus en crucero y advierte que podrían aparecer más: el barco se dirige a Tenerife

07 may. 2026 - 13:10 hrs.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este jueves cinco casos de hantavirus vinculados al brote registrado a bordo del crucero MV Hondius, y advirtió que, dado el periodo de incubación del virus -que puede extenderse hasta seis semanas-, es "posible" que se reporten más contagios en los próximos días. Con todo, el organismo confía en que el brote será "limitado" si se adoptan las medidas sanitarias adecuadas.

El MV Hondius navega actualmente hacia la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo al mediodía. Sin embargo, el presidente de la región de Canarias, Fernando Clavijo, fue claro: el buque "en ningún caso atracará, solo fondeará", con el objetivo de evacuar a los pasajeros desde aguas abiertas. Clavijo había preferido que la operación se realizara en Cabo Verde, donde el barco estuvo inmovilizado varios días.

La llegada genera inquietud en la isla, donde el recuerdo de la pandemia de covid-19 sigue presente. "No era nada y después mira", dijo a la AFP un jubilado en el paseo marítimo de El Médano, localidad donde se prevé el desembarco. Aun así, la mayoría de los vecinos consultados coincidieron en que hay "que ayudar" a quienes vienen a bordo.

Lo que se sabe del brote

Se cree que un pasajero contrajo el hantavirus antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, y contagió a otras personas durante la travesía. Al menos tres pasajeros han muerto: un matrimonio holandés y una mujer alemana. Además de los cinco casos confirmados, la OMS reporta tres casos sospechosos adicionales.

Dos personas evacuadas del buque el miércoles e ingresadas en hospitales de los Países Bajos dieron positivo al virus este jueves. Las personas contagiadas reciben atención o están en aislamiento en el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza y Sudáfrica.

Sin pandemia, pero con seguimiento

La OMS fue enfática en descartar un escenario de mayor alcance. "No es el comienzo de una epidemia. No es el comienzo de una pandemia", afirmó Maria Van Kerkhove, alta funcionaria del organismo. Las autoridades sanitarias subrayan que el hantavirus es considerablemente menos contagioso que el covid-19, aunque advierten que están rastreando los posibles contactos de pasajeros que desembarcaron antes que el resto del grupo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratorios de cinco países. El organismo ya alertó a 12 naciones cuyos ciudadanos desembarcaron en la isla de Santa Elena entre el 22 y el 24 de abril, entre ellas Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Turquía y Singapur.

A bordo, relativa calma

Según la naviera Oceanwide Expeditions, actualmente no hay personas con síntomas a bordo. Dos pasajeros franceses describieron la situación como "prácticamente normal", y señalaron que cuatro médicos han subido al barco para evaluar la situación y preparar el desembarco en Canarias. El propio capitán le transmitió al director de la OMS que "la moral ha mejorado considerablemente" desde que el buque retomó la navegación.

El hantavirus se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados. No existe tratamiento específico ni vacuna disponible. La cepa involucrada en este brote es el virus Andes, presente en América Latina y la única para la que se han documentado casos de contagio de persona a persona.