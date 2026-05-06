¿Necesitas saber cuánto vale tu bono Fonasa?: Así puedes cotizarlo

06 may. 2026 - 19:00 hrs.

Saber cuánto vale tu bono del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es muy sencillo gracias a la plataforma que el ente gubernamental dispone para ello.

De acuerdo con su sitio web oficial, Fonasa es un fondo público, descentralizado y de acceso inclusivo, del cual forman parte más de 17 millones de personas. A través de este sistema se puede acceder a beneficios y cobertura financiera de sus atenciones de salud, que no distinguen sexo, género, edad, ingresos, etnias o nacionalidades.

La entidad detalla que los servicios de Fonasa dan cobertura desde prestaciones de preventivas, curativas y de rehabilitación en salud, hasta de cuidados paliativos en el caso de que se trate de enfermedades terminales.

Así puedes cotizar el valor de tu bono Fonasa

Para cotizar el valor del bono Fonasa, es necesario ingresar al siguiente enlace. Una vez dentro, en la opción Cotizar Bonos, se debe ingresar la prestación a cotizar, bajo su nombre o código de registro.

Cabe destacar que este campo es autocompletable, por lo que al ingresar un código o nombre, realizará la búsqueda de datos que coincidan con los que fueron ingresados.

Es obligatorio proporcionar esta información para hacer la búsqueda y para que, posteriormente, aparezca el total de la valorización por niveles y se conozcan tanto los montos como los copagos.

Así funciona el sistema de bonos

Los afiliados de Fonasa que cotizan pueden comprar bonos para tener acceso a consultas médicas, exámenes, procedimientos o intervenciones quirúrgicas en prestadores y establecimientos privados de salud que estén en convenio vigente.

Con la plataforma, se puede revisar el valor a pagar por dicha prestación de salud, de acuerdo al nivel del profesional o centro médico escogido para la atención. En el caso de que se desee conocer el valor de otros códigos que no aparecen en el buscador, se debe seleccionar “Servicios en línea”, opción “Valorizar tus Programas y Órdenes Médicas”.

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