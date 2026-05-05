Bono Pad por cirugía de manga gástrica: Esto paga el usuario

05 may. 2026 - 19:00 hrs.

La cirugía de manga gástrica es uno de los procedimientos cubiertos a través de Bono Pad, que permite a sus usuarios tener atención médica oportuna, accesible y planificada.

Este beneficio, de los usuarios adscritos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y sus cargas familiares, garantiza el acceso a distintos paquetes de prestaciones y atenciones en salud, por medio del pago de un monto fijo y conocido, que aplica para distintas intervenciones quirúrgicas o procesos médicos.

Según el sitio web oficial, estos paquetes incluyen la cirugía, los días cama, los medicamentos, los exámenes y todos los insumos que son necesarios para el paciente en cuestión.

El propósito de esta iniciativa, que tiene lugar en los establecimientos privados de salud en convenio, es encontrar una solución integral para el problema de salud. Su aplicación recibe el nombre de Modalidad Libre Elección (MLE).

Esto paga el usuario por el Bono Pad de cirugía de manga gástrica

Para acceder al Bono Pad de cirugía de manga gástrica el usuario debe realizar un copago de 2.333.850. Oficialmente, el paquete recibe el nombre de Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica, e incluye seguimiento.

Además de manga gástrica, también existe el bono pad Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico (incluye seguimiento), el cual posee un costo de 2.496.690 para el usuario.

¿Quiénes pueden acceder a los bonos PAD?

Los bonos PAD están diseñados para afiliados o cargas de Fonasa que se encuentren inscritos en los tramos B, C o D. En consecuencia, quienes pueden acceder son quienes cotizan el 7% de sus ingresos para salud.

Entre los mayores beneficios de este sistema gubernamental está el hecho de que cubra de manera completa la atención médica, sin que se generen cobros adicionales. Asimismo, cubre algunas atenciones hasta 15 días después del alta, como controles postoperatorios, reparación de lesiones iatrogénicas y tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la patología.

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