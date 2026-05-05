"La seguridad no se resuelve de un día para otro": La férrea defensa de la ministra Mara Sedini a Trinidad Steinert por su gestión

05 may. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el Palacio de La Moneda, la ministra de la Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, salió a defender la gestión de la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

"En materia de seguridad, la ministra Steinert ha impulsado una agenda robusta para reforzar la presencia policial, combatir el crimen organizado y recuperar el control territorial", aseguró Sedini en punto de prensa.

Y detalló que "hemos conocido operativos masivos, junto a Carabineros y la PDI, que acumulan más de 6.300 detenidos y más de 113 mil controles en distintas regiones (...). A ellos se suma el despliegue del Plan escudo en ruta, entre Arica y Antofagasta, que en sus primeras jornadas registró 21 detenidos, 2.030 controles de identidad, 1.937 controles vehiculares y 792 controles migratorios".

"Los planes de seguridad se ejecutan"

Según Sedini, “la señal para los que delinquen es clara, ya no podrán recorrer Chile sin ser fiscalizados, las acciones de este Gobierno son concretas contra el crimen y la delincuencia".

“Los planes de seguridad no se comunican, simplemente se implementan, se ejecutan y eso es lo que está ocurriendo en este momento", adicionó la ministra.

Complementó que “la seguridad no se resuelve de un día para otro, ni se basa en solamente comunicación, sino que en acciones concretas que tienen resultados en el corto, mediano y largo plazo".

"La estrategia que tiene la ministra es clara, está avanzando y tiene resultados concretos y más adelante van a ver cifras que son realmente reveladoras de una buena gestión", finalizó la ministra vocera.

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