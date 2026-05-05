Cuenta RUT: ¿Cuánto puedes transferir a una cuenta por primera vez?

05 may. 2026 - 20:00 hrs.

Uno de los productos de BancoEstado más importantes es la Cuenta RUT, que se ha consolidado como la herramienta usada por millones de personas para gestionar su dinero y realizar pagos de forma rápida.

Con el objetivo de proteger los fondos de los usuarios, la entidad mantiene protocolos estrictos para transferencias a nuevos contactos. Esta medida establece un periodo de validación obligatorio que limita temporalmente la cantidad de dinero que se puede enviar.

¿Cuál es el máximo que puedo transferir desde mi Cuenta RUT?

Tal como lo indica la página oficial de la entidad, el límite depende de si el destinatario es una cuenta ya registrada (frecuente) o una nueva:

Destinatarios frecuentes: el límite diario total para transferir a través de la App o Banca en Línea es de $2.000.000.

el límite diario total para transferir a través de la App o Banca en Línea es de $2.000.000. Nuevos destinatarios (cuentas recién agregadas): el monto máximo es de $200.000 durante las primeras 24 horas. Si inscribes a varias personas el mismo día, la suma de todas esas transferencias iniciales no puede superar los $600.000.

el monto máximo es de $200.000 durante las primeras 24 horas. Si inscribes a varias personas el mismo día, la suma de todas esas transferencias iniciales no puede superar los $600.000. Otras operaciones: si utilizas CajaVecina para transferir a terceros o entre cuentas propias de BancoEstado, el límite diario es de $200.000.

Además, es vital recordar que la cuenta tiene un tope de saldo de $5.000.000 y un límite de abonos mensuales de $4.000.000.

¿Cuáles son las transacciones con la CuentaRUT que tienen costo?

Aunque el uso de los canales digitales ha reducido muchos cobros, existen transacciones específicas que mantienen un costo asociado:

Transferencia a otros bancos: $300 (vía App o Banca en Línea).

$300 (vía App o Banca en Línea). Giro en cajero automático BancoEstado: $200.

$200. Giro en cajero automático de otros bancos: $300.

$300. Giro en CajaVecina: $200.

$200. Giro en mesón de sucursal (BancoEstado o BancoEstado Express): $600.

$600. Consulta de saldo en cajeros de otros bancos: $300.

Las operaciones gratuitas son las transferencias hacia otras cuentas BancoEstado (vía App o web); consultas de saldo y cartolas en la App, Banca en Línea y cajeros automáticos de BancoEstado; y pagos de servicios y compras por Redcompra o Webpay.

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