¿Sube la bencina este jueves? Expertos proyectan alza de $35 mientras el Gobierno pide cautela

05 may. 2026 - 07:04 hrs.

¿Qué pasó?

La incertidumbre se instala nuevamente en las estaciones de servicio de Chile. Ante la llegada de un nuevo ciclo de ajuste en el precio de los combustibles este jueves, las proyecciones de los analistas no son alentadoras: se estima un incremento cercano a los $35 por litro en las gasolinas.

El factor internacional: El conflicto en el Estrecho de Ormuz

El principal motor de esta presión alcista se encuentra a miles de kilómetros. La tensión geopolítica en Medio Oriente ha puesto en jaque el suministro global de crudo. El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, enfrenta bloqueos que ya superan los 60 días.

Esta escasez ha mantenido el precio del barril de petróleo por sobre los 110 dólares, frustrando las esperanzas de quienes proyectaban una baja si el valor caía de la barrera de los 100 dólares. Al agotarse las reservas globales, el costo del producto se eleva inevitablemente.

La postura del Gobierno

A pesar del pesimismo de los expertos, el ministro Jorge Quiroz intentó poner "paños fríos" a la situación. La autoridad explicó que, si bien el escenario internacional es complejo, existen mecanismos legales para contener el impacto directo en el bolsillo de los chilenos.

"No puedo asegurarlo hoy día porque hay que hacer los cálculos al día que corresponde, con la ley en la mano. Vamos a buscar todo lo posible para que no ocurra", señaló el ministro.

El impacto en el bolsillo

Para los automovilistas y conductores de aplicaciones, la noticia es un "dolor de estómago". El impacto en el presupuesto familiar es evidente:

Trabajadores del volante: Reportan que gastos semanales que antes rondaban los $140.000, hoy escalan hasta los $190.000 .

. Carga de vehículos: Usuarios señalan que llenar una camioneta hoy cuesta cerca de $110.000, un salto significativo respecto a los $70.000 de meses anteriores.

Con precios que actualmente oscilan entre los $1.540 y $1.660 por litro, el país espera la confirmación oficial de este jueves, en un escenario donde el combustible no solo afecta la movilidad, sino que suma una presión inflacionaria adicional a toda la economía nacional.

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