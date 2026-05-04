Meteorología actualiza aviso por lluvias de hasta 50 mm: Se agregó una nueva región y se modificó el monto de las precipitaciones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "precipitaciones normales a moderadas" que dejaría hasta 50 mm de agua caída en tres regiones de la zona central. Con esta modificación, el organismo agregó sectores de una nueva región y actualizó el monto de las lluvias.
Meteorología actualiza aviso de lluvias
Las lluvias se deben al primer sistema frontal que afectará al país esta semana, por lo que el aviso de la DMC estará vigente entre la mañana del martes 5 y la mañana del miércoles 6 de mayo en las regiones de Biobío, Ñuble, Maule y ahora también en O'Higgins.
Las precipitaciones de este frente comenzarán, como es habitual, por la parte sur de la zona comprendida, es decir, la región del Biobío. Tras esto, se espera que vaya avanzando hacia el norte hasta llegar a la región de O'Higgins el día miércoles.Ir a la siguiente nota
Región de O'Higgins
- Valle: 25-35 mm (miércoles 6).
- Precordillera: 25-35 mm (miércoles 6).
Región del Maule
- Litoral: 25-35 mm (miércoles 6).
- Cordillera Costa: 25-35 mm (miércoles 6).
- Valle: 25-35 mm (miércoles 6).
- Precordillera: 35-45 mm (miércoles 6).
- Cordillera: 35-45 mm (miércoles 6).
Región de Ñuble
- Litoral: 20-30 mm (miércoles 6).
- Cordillera Costa: 25-35 mm (miércoles 6).
- Valle: 25-35 mm (miércoles 6).
- Precordillera: 30-40 mm (miércoles 6).
- Cordillera: 30-40 mm (miércoles 6).
Región del Biobío
- Litoral: 35-45 mm (martes 5).
- Cordillera Costa: 30-40 mm (martes 5).
- Valle: 30-40 mm (martes 5).
- Precordillera: 30-50 mm (martes 5).
- Cordillera: 30-45 mm (martes 5).
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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