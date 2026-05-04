Este martes continúa la formalización de Joaquín Lavín León: Fiscalía pedirá la prisión preventiva

04 may. 2026 - 20:48 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, se realizó la primera jornada de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se le imputan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Junto a la Fiscalía, participan como querellantes la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Según la Fiscalía, Lavín León habría rendido ante la Cámara de Diputados y el Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones, a nombre de la imprenta MMG, de propiedad del imputado Juan Silva Morales, y de la empresa Modo 74 SPA, del imputado Felipe Vásquez.

La segunda jornada de la audiencia de formalización contra el exdiputado se realizará a partir de las 09:00 horas y la Fiscalía pedirá la prisión preventiva, la máxima cautelar.

¿Qué dijo Joaquín Lavín León tras la primera jornada de formalización?

Al salir de la audiencia, el exlegislador tomó la palabra y anticipó que el proceso recién comienza. "Creo que quedan varios días, esto va a ser muy largo, tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa en unos días. Estoy tranquilo, es un poco lo que esperábamos", señaló Lavín León frente a los medios.

El exdiputado también apuntó directamente contra la Fiscalía, diciendo que "el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa y crear un delito. Espero que el juez escuche a la defensa y tome la decisión correcta. Solo espero que haya justicia".

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