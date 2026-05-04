DMC emite aviso de tormentas eléctricas por "inestabilidad atmosférica" en sectores de dos regiones de la zona sur
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "probables tormentas eléctricas" que afectará a partir de mañana a sectores de dos regiones del sur del país debido a una "inestabilidad atmosférica".
Esto se suma al aviso vigente por el mismo fenómeno publicado previamente por el organismo, el cual comprende a un total de seis regiones del centro y centro-sur, incluida la Región Metropolitana.
Tormentas eléctricas en el sur del país
En concreto, el nuevo aviso de tormentas eléctricas estará vigente entre la noche del martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo, en diferentes sectores de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.Ir a la siguiente nota
Región de La Araucanía
- Litoral: Martes 5 y miércoles 6.
- Cordillera Costa: Martes 5 y miércoles 6.
- Valle: Martes 5 y miércoles 6.
- Precordillera: Martes 5 y miércoles 6.
- Cordillera: Martes 5 y miércoles 6.
Región de Los Ríos
- Litoral: Martes 5.
- Cordillera Costa: Martes 5.
- Valle: Martes 5.
- Precordillera: Miércoles 6.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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