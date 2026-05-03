Meteorología emite avisos por lluvias de hasta 55 milímetros en zonas de cinco regiones del país: "En corto período de tiempo"
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo dos avisos de "precipitaciones normales a moderadas" para zonas de cinco regiones del país. Uno de estos avisos advierte además de que estas lluvias se producirán "en corto período de tiempo".
"Precipitaciones normales a moderadas"
El primero de los avisos estará vigente entre la mañana del martes 5 y la mañana del miércoles 6 de mayo, debido al sistema frontal que llegará a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
Región del Maule
- Litoral: 25-35 mm (miércoles 6).
- Cordillera Costa: 25-35 mm (miércoles 6).
- Valle: 25-35 mm (miércoles 6).
- Precordillera: 30-40 mm (miércoles 6).
- Cordillera: 30-40 mm (miércoles 6).
Región de Ñuble
- Litoral: 35-45 mm (martes 5).
- Cordillera Costa: 30-40 mm (martes 5).
- Valle: 30-40 mm (martes 5).
- Precordillera: 30-50 mm (martes 56).
- Cordillera: 30-50 mm (martes 5).
Región del Biobío
- Litoral: 35-45 mm (martes 5).
- Cordillera Costa: 40-50 mm (martes 5).
- Valle: 30-40 mm (martes 5).
- Precordillera: 30-50 mm (martes 5).
- Cordillera: 30-45 mm (martes 5).
Lluvias "en corto período de tiempo"
El segundo aviso hace referencia a las precipitaciones "en corto período de tiempo", las que se producirán entre la tarde del martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.
Región de La Araucanía
- Valle: 25-45 mm.
- Precordillera: 30-45 mm.
- Cordillera: 30-40 mm.
Región de Los Ríos
- Litoral: 30-50 mm.
- Cordillera Costa: 30-50 mm.
- Valle: 30-50 mm.
- Precordillera: 30-55 mm.
- Cordillera: 30-50 mm.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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