Meteorología emite avisos por lluvias de hasta 55 milímetros en zonas de cinco regiones del país: "En corto período de tiempo"

03 may. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo dos avisos de "precipitaciones normales a moderadas" para zonas de cinco regiones del país. Uno de estos avisos advierte además de que estas lluvias se producirán "en corto período de tiempo".

"Precipitaciones normales a moderadas"

El primero de los avisos estará vigente entre la mañana del martes 5 y la mañana del miércoles 6 de mayo, debido al sistema frontal que llegará a las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Región del Maule

Litoral: 25-35 mm (miércoles 6).

(miércoles 6). Cordillera Costa: 25-35 mm (miércoles 6).

(miércoles 6). Valle: 25-35 mm (miércoles 6).

(miércoles 6). Precordillera: 30-40 mm (miércoles 6).

(miércoles 6). Cordillera: 30-40 mm (miércoles 6).

Región de Ñuble

Litoral: 35-45 mm (martes 5).

(martes 5). Cordillera Costa: 30-40 mm (martes 5).

(martes 5). Valle: 30-40 mm (martes 5).

(martes 5). Precordillera: 30-50 mm (martes 56).

(martes 56). Cordillera: 30-50 mm (martes 5).

Región del Biobío

Litoral: 35-45 mm (martes 5).

(martes 5). Cordillera Costa: 40-50 mm (martes 5).

(martes 5). Valle: 30-40 mm (martes 5).

(martes 5). Precordillera: 30-50 mm (martes 5).

(martes 5). Cordillera: 30-45 mm (martes 5).

Lluvias "en corto período de tiempo"

El segundo aviso hace referencia a las precipitaciones "en corto período de tiempo", las que se producirán entre la tarde del martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Región de La Araucanía

Valle: 25-45 mm .

. Precordillera: 30-45 mm .

. Cordillera: 30-40 mm.

Región de Los Ríos

Litoral: 30-50 mm .

. Cordillera Costa: 30-50 mm .

. Valle: 30-50 mm .

. Precordillera: 30-55 mm .

. Cordillera: 30-50 mm.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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