Trámites de inmigración: ¿Cuánto tiempo puedo permanecer en Estados Unidos con visa de turismo?

03 may. 2026 - 16:03 hrs.

El tiempo legal de estancia en Estados Unidos es una de las principales interrogantes de los viajeros. Conocer cómo funciona este trámite de inmigración ayudará a tener una estadía agradable y a evitar sanciones a largo plazo.

Antes de emprender el trayecto, se recomienda revisar cuidadosamente la información sobre la admisión de visitantes internacionales y honrar los estatutos del Departamento de Seguridad Nacional.

Según el informe oficial, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos es crucial para la realización de la diligencia y su acción determina gran parte de la duración de la visita al territorio norteamericano.

¿Cuánto tiempo puedo permanecer en Estados Unidos con visa de turismo?

El tiempo que puede permanecer alguien en Estados Unidos con visa de turismo dependerá del funcionario de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lo reciba en el punto de entrada.

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El oficial de la CBP a cargo decidirá si se le permite el ingreso y cuánto tiempo puede permanecer en el país durante su visita, como parte del proceso de admisión. Solo este funcionario posee la facultad para autorizar el ingreso del viajero.

Sello de admisión

“En el sello de admisión o en el formulario I-94, el inspector de inmigración de EE. UU. registra una fecha de admisión o "D/S" (duración del estatus). Si su sello de admisión o formulario I-94 contiene una fecha específica, esa es la fecha límite para abandonar los Estados Unidos”, expresa el informe de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado al respecto.

El organismo estipula que la fecha de admisión o la anotación "D/S" que aparece en el sello de admisión o formulario I-94 sirve como registro oficial de su estadía autorizada en la nación. Por tanto, no se puede utilizar la fecha de vencimiento de la visa para determinar o consultar la estadía permitida.

Permanecer en el país excediendo la fecha de finalización de la estadía autorizada constituye una violación de las leyes migratorias y puede tener sanciones como impedirle obtener una visa para regresar al país en el futuro y la anulación o cancelación automática del documento.

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