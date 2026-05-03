Tesoro en los Apalaches: hallan 2,3 millones de toneladas de litio que asegura suministro para Estados Unidos por más de 300 años

03 may. 2026 - 11:05 hrs.

Un reciente informe del Servicio Geológico de Estados Unidos revela un hallazgo que podría transformar la seguridad energética de ese país: la existencia de aproximadamente 2,3 millones de toneladas métricas de litio económicamente recuperable en la región de los Montes Apalaches.

Este volumen equivale a más de tres siglos de importaciones del mineral, según los niveles actuales, lo que abre la puerta a una mayor autosuficiencia en un recurso clave para la tecnología moderna, reseña Interesting Engineering.

Dicho estudio identifica que el litio se encuentra principalmente en pegmatitas, formaciones rocosas de grano grueso similares al granito, que se originaron hace más de 250 millones de años durante la formación de Pangea, cuando condiciones extremas de calor y presión concentraron este mineral en la corteza terrestre.

¿En que áreas de Estados Unidos hay litio?

La investigación divide los recursos en dos grandes zonas: en el sur de los Apalaches, especialmente en las Carolinas, se concentra la mayor parte, con unos 1,43 millones de toneladas métricas, mientras que en el norte, áreas como Maine y Nuevo Hampshire albergan cerca de 900.000 toneladas adicionales.

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Para llegar a estas estimaciones, los científicos combinaron técnicas como análisis geoquímicos, estudios geofísicos y reconstrucciones de la historia tectónica de la región.

¿Por qué es tan importante este hallazgo?

El litio identificado podría permitir la fabricación de baterías para unos 130 millones de vehículos eléctricos y millones de sistemas de almacenamiento energético a gran escala, además, tendría capacidad para sostener la producción masiva de dispositivos electrónicos durante décadas o incluso siglos.

Actualmente, Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de litio, a pesar de haber sido líder mundial en su producción décadas atrás, por lo que este hallazgo no solo refuerza la seguridad minera del país, sino que también podría impulsar cambios en políticas públicas, procesos de permisos y desarrollo de mano de obra especializada.

En un contexto de creciente demanda global (impulsada por la transición energética y la industria tecnológica), este recurso posiciona nuevamente al país como un potencial actor clave en el mercado del litio.

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