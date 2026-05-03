"Nos tiene destrozados a todos": Mujer queda con daño cerebral y riesgo vital tras ser atropellada en paso peatonal

03 may. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves, la vida de Ninoska Padilla cambió completamente luego de que una irresponsable conductora la atropellara a gran velocidad en un paso peatonal en la comuna de Curacaví, en el sector poniente de la Región Metropolitana.

Según relataron sus familiares a Megadenuncia, el impacto de alta energía provocó que la mujer saliera expulsada varios metros, quedando con un daño cerebral que mantiene bajo riesgo vital.

"Nos tiene muy destrozados a todos"

Elizabeth, una prima de Ninoska, conversó en Meganoticias Siempre Juntos con la periodista Javiera Lagos, explicando que el hecho ocurrió el pasado 30 de abril a eso de las 17:00 horas, cuando su familiar regresaba a su casa luego del trabajo.

"Ella iba cruzando a mitad del paso de cebra cuando la señora la arrolla. Tiene que haber sido a mucha velocidad porque la dejó a casi siete metros, más de siete metros, yo creo, desde el paso de cebra", relató la mujer.

Elizabeth señaló que la situación "fue horrible", pero que su principal reclamo tiene que ver con el procedimiento de Carabineros: "No nos dieron ninguna información, cuál es el procedimiento a seguir, o si teníamos un abogado asignado", ejemplificó.

"Acá había cámaras, ellos vieron las cámaras, están las grabaciones de cómo fue el accidente (...) a la señora nunca la pasaron a calabozo, a la testigo que estaba detrás de ella no le tomaron declaraciones, no hay nada", continuó.

"Le preguntamos a Carabineros cuáles eran los pasos a seguir en el hospital y la única respuesta que nos dieron era 'espere, es que tiene que esperar' hasta que se fueron", contó María José, otra prima de Ninoska.

Tras esto, detalló que actualmente su prima "está con riesgo vital y tiene 20% de (probabilidades) de vida. Esto nos tiene muy destrozados a todos".

Por último, explicó que las hijas gemelas de 11 años de Ninoska aún no saben sobre el estado de salud de su madre: "No tenemos palabras para que ellas no se dañen tanto su mente, su corazón", dijo la mujer que solo pide orientación para entregar las pruebas con las que esperan hacer justicia.

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