Alejandro Sepúlveda señala cuándo llovería en Santiago debido a la llegada de dos sistemas frontales: "Esta es la oportunidad"

02 may. 2026 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, se refirió a la posibilidad de lluvias en la Región Metropolitana debido a dos sistemas frontales que actualmente están posicionados en el océano Pacífico.

Dos sistemas frontales se acercan al país

El comunicador comenzó explicando que el primer frente llegará durante la madrugada del domingo a la zona centro-sur, pero que "va a pasar como más rapidito, con poquita agua en Concepción".

Sin embargo, el sistema frontal que llegará entre martes y miércoles "va a dejar mayores volúmenes de agua" en La Araucanía y Biobío, hasta con "probables tormentas eléctricas".

"Después de eso, después del jueves-viernes, se instala un anticiclón" frente a las costas del país, con el que, según Sepúlveda, "vamos a olvidar las lluvias por varios días".

¿Va a llover en la Región Metropolitana?

"Esta es la oportunidad de que caiga algo de agüita en Santiago", anunció en el pronóstico detallado para la capital respecto al segundo sistema frontal que llegaría al centro del país entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Sepúlveda indicó que "ya a partir del martes hay un cambio, al menos, en el estado del cielo. Abundará la nubosidad, tendremos nieblas en el sector poniente; de hecho, el martes por la tarde podrán caer chubascos en la cordillera solamente".

Tras esto, explicó que se seguirá "monitoreando la probabilidad" de lluvias en la capital, pero que hasta ahora las precipitaciones "se están dando más hacia la cordillera".

"El día miércoles en la noche a la mañana del jueves" caería agua en la Región Metropolitana y "algo podría salpicar Santiago", pero de caer algo, sería "muy poquitito". De hecho, fue tajante en su pronóstico: "No es una lluvia de verdad".

"Ya después de eso, en general, en la zona central del país se ausentan las precipitaciones", dijo finalmente Alejandro Sepúlveda al reiterar los efectos que dejará el anticiclón.

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