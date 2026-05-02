Tenía 19 años y era trompetista de una iglesia evangélica: Quién era el joven víctima de choque entre camión y auto en Longaví

02 may. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la noche de este jueves 30 de abril, se produjo un fatal accidente en la Ruta 5 Sur, específicamente en las cercanías de la localidad de Longaví, en la Región del Maule. En ese lugar, por razones que se investigan, se produjo un choque entre un camión y dos vehículos menores.

De acuerdo a la información preliminar, la colisión se produjo a la altura del kilómetro 306, donde el camión, debido a la fuerza del impacto, terminó perdiendo su cabina.

Tras el accidente se reportó el fallecimiento de una persona, mientras que otras resultaron lesionadas. Con el pasar de las horas se dio a conocer la identidad de la víctima.

¿Quién era el joven fallecido en accidente en Longaví?

A través de diferentes cuentas de redes sociales se informó que quien fue la víctima fatal del accidente era un joven de 19 años llamado Sebastián Araya Agurto.

La partida de Sebastián generó gran conmoción en la comunidad, especialmente de Linares, de donde pertenecía, ya que participaba activamente de la iglesia evangélica Cristo Manantial de Vida de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal.

Ahí, el joven se desempeñaba como corista, específicamente tocando la trompeta. Desde la misma iglesia, compartieron un emotivo mensaje de despedida en memoria de Sebastián, en el que señalaron, "hoy el cielo celebró. Un nuevo integrante de la gran orquesta celestial llegó a sus filas... un nuevo trompetista fue ascendido al coro sin igual. Aún nuestro corazón está impactado. Como iglesia, hoy nos ha tocado llorar. Con un dolor indecible".

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Sebastián está siendo velado en la misma iglesia en la ciudad de Linares, mientras que la información del servicio fúnebre todavía no ha sido dada a conocer. Por otro lado, personal de la SIAT de Carabineros se encuentra trabajando en aclarar la dinámica en que ocurrieron los hechos.

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