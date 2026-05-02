Sismo leve se percibe en el norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del movimiento telúrico

02 may. 2026 - 00:08 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este viernes 1 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 23:57 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 85 kilómetros al sureste de Socaire, a 192 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.