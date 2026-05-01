Presidente José Antonio Kast habla de "emergencia laboral" en conmemoración del Día del Trabajador

01 may. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 1 de mayo, José Antonio Kast lideró su primer acto conmemorativo del Día Nacional del Trabajo como Presidente de la República, ocasión en la que pidió que las manifestaciones de esta jornada se desarrollen de "forma pacífica".

"No necesitamos la violencia para llegar a acuerdos"

"Espero que esa gran marcha que anuncia el presidente (de la CUT) sea una marcha pacífica, que sea una marcha donde de verdad se devele esta importancia del trabajador", dijo de entrada el mandatario en el acto desarrollado en la Achs.

"Más allá de las diferencias legítimas que podamos tener, más allá del debate del sueldo mínimo, de tantos debates que podamos tener, que son legítimos, pero también los invito a que aislemos a los violentistas", agregó.

Para Kast, esta jornada debe ser "un día de homenaje al trabajador" y no una en la que "nos sorprendamos en la noche por cuántos locales fueron destruidos, por cuántos bienes fueron destruidos, porque son bienes que permiten trabajo".

"Cuando nosotros permitimos que los violentistas deserrajen un local, que rompan los bienes que tenemos de utilidad para todos nosotros, estamos perjudicando precisamente lo que decimos cuidar y arriesgamos la vida de otras personas", añadió.

"No necesitamos la violencia para llegar a acuerdos o para discutir", dijo en el mismo tono al referirse, por ejemplo, a las negociaciones por el reajuste al salario mínimo que actualmente lleva a cabo el Gobierno y la CUT.

"Emergencia laboral"

El Presidente, en su discurso, se refirió a lo que denominó: "Emergencia laboral".

"Celebramos el trabajo, pero 900 mil chilenos no pueden celebrar tener un trabajo digno; hay dos millones y medio de personas que viven del trabajo informal y sufren las consecuencias de distintas políticas que son las que nos han llevado a perder la formalidad”, dijo al respecto.

Sobre el mismo tema, expuso "que el país lleva 39 meses con un índice de desempleo sobre el 8%, afectando a mujeres y jóvenes que tienen menos capacitación y viven expuestos a la temporalidad".

Para cerrar, habló de superar desafíos como la informalidad, el desempleo, las brechas digitales o las dificultades de las Pymes.

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