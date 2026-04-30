Kast sobre tensión entre ministros Poduje y Quiroz: "Hay discusiones, pero somos un equipo de trabajo"

30 abr. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió este jueves a la controversia generada por las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien elevó el tono frente a la falta de recursos presupuestarios y apuntó directamente al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de las gestiones para financiar el Plan de Reconstrucción.

El conflicto se originó luego de que Poduje advirtiera sobre la escasez de recursos y la necesidad de ajustes, en un escenario marcado por diferencias internas sobre eventuales recortes en programas habitacionales, a los que el titular de Vivienda se niega a recortar.

“Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay (…) el único jefe es el presidente de la República”, afirmó el titular de Vivienda.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

Al respecto, el mandatario intentó bajar la tensión dentro del gabinete, destacando que las diferencias forman parte del trabajo interno del Ejecutivo.

“Nosotros somos un equipo de trabajo, y como lo señalé hace minutos atrás, en ese equipo de trabajo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora”, señaló.

En esa línea, defendió el rol del Ministerio de Hacienda, asegurando que las propuestas de ajuste presupuestario responden a una práctica habitual en distintos gobiernos.

“Lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda es formular, al igual que lo han hecho en todos los gobiernos anteriores los ministros de Hacienda, propuestas de cómo uno va mejorando el tema”, agregó.

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