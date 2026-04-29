Proponen proyecto para alivianar cobro de deuda por CAE: ¿En qué consiste la iniciativa?

29 abr. 2026 - 21:43 hrs.

¿Qué pasó?

Las diputadas del Frente Amplio, Constanza Schonhaut, Emilia Schneider y Gael Yeomans, presentaron una carta para pedir al Gobierno que patrocine un proyecto que busca aliviar los cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Durante esta jornada, las parlamentarias llegaron hasta el Ministerio de Educación para ingresar la misiva, donde proponen modificar la ley 20.027 “para introducir principios que la Tesorería General de la República (TGR) debe tener en consideración a la hora de ofrecer convenios de pago, entre los cuales, la capacidad económica de la persona deudora tomaría un rol central”.

Terminar con "cobros abusivos"

La diputada Emilia Schneider manifestó que "nos preocupa y nos ocupa el bolsillo de la clase media y de quienes menos tienen. Y el Gobierno para hacerse cargo del problema de recaudación fiscal ha iniciado un camino completamente equivocado, culpar a las personas por la morosidad del Crédito con Aval del Estado, cuando aquí lo que tenemos es un problema de una política pública que fracasó".

La parlamentaria explicó que la iniciativa busca "que el cobro de estas deudas deje de ser abusivo en los términos que se ha planteado y tenga, por ejemplo, criterios como el ingreso y el gasto de las personas que están endeudadas".

¿En qué consiste la idea?

Por su parte, la diputada Gael Yeomans señaló que se plantea “en primer lugar, que a aquellas personas que tienen ingresos menores a $1 millón y medio, no les puedan ser aplicables los embargos. En segundo lugar, aquellas personas que están entre el rango de $1 millón y medio y $5 millones de ingreso, que se les consideren no solo sus ingresos, sino que también los gastos, es decir, la capacidad de pago que tenga para responder al pie y al monto de las cuotas”.

En tanto, la diputada Constanza Schonhaut criticó que "se está tratando de aplicar una vara pareja que está afectando a miles de familias trabajadoras que ya les cuesta llegar a fin de mes".

La diputada Schneider insistió en que "el Gobierno debe tramitar el proyecto que pone final CAE, porque necesitamos una solución definitiva. El CAE no hay que fortalecerlo, hay que cambiarlo y condonarlo, y el FES es una solución tanto al problema de recaudación fiscal, como un alivio para el bolsillo de las familias chilenas".

Todo sobre CAE