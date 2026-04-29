Vapor de agua y bajas presiones subtropicales: Los factores que provocarán intensas lluvias la próxima semana en Santiago

29 abr. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo escenario meteorológico comienza a tomar forma para los próximos días en la zona central del país, incluyendo Santiago, luego de semanas en que los sistemas frontales se mantuvieron mayormente activos en el sur.

De acuerdo con el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, un cambio en las condiciones atmosféricas proyecta precipitaciones más relevantes, especialmente a mediados de la próxima semana.

Un cambio en el patrón de lluvias

Hasta el momento, el comportamiento de los sistemas había sido más limitado. “Hasta ahora los sistemas frontales habían migrado de oeste a este, es decir, del Pacífico al continente sudamericano, llegando con actividad hasta la zona centro-sur. Difícilmente habían llegado a la zona central y cuando llegaron a la zona central los sistemas durante el mes de abril, solo en una o dos oportunidades llegaron con actividad importante a la zona central”, explicó.

El especialista detalló que los últimos sistemas del mes mostraron incluso menor intensidad. “Los últimos, los de la segunda quincena de abril, llegaron notoriamente más debilitados e incursionaron exclusivamente hacia la zona centro sur, o sea, hasta la región de Ñuble”, indicó.

Un cambio en el patrón de lluvias

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente en las últimas horas, dando paso a un fenómeno distinto. “De un momento a otro, entre la tarde de ayer (martes) y la madrugada de hoy (miércoles), la información se actualizó muy violentamente, muy rápidamente, proyectando una situación muy activa hacia la zona central, que trae dos componentes: el resto de un sistema que viene desde el sur y que afecta el fin de semana, la influencia de vapor de agua y de bajas presiones de la zona subtropical”, explicó.

Esa combinación sería clave para explicar la magnitud del evento. “Esta mezcla va a dejar precipitaciones no solamente en la zona central, sino que en la zona central y en Santiago en particular, y que además se van a extender hasta la región de Coquimbo. Podría ser incluso desde Ovalle hacia el sur”, añadió.

“Es decir, va a afectar la región de Coquimbo, va a afectar la región de Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins y también la del Maule”, señaló.

¿Cuánto podría llover en Santiago?

Leyton expuso que "es un sistema que tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Todavía no se puede cuantificar claramente, pero si uno no hiciera más modificación a la información hasta hoy día, en el caso de Santiago tendríamos precipitaciones al menos moderadas”, afirmó.

“Eso significa que podríamos tener del orden de 20 o más milímetros en Santiago. Eso a priori, puede ser más, por ahora si no hay grandes cambios debería ser por lo menos ese mínimo en Santiago y cantidades similares, es decir sobre lo normal en la región de Coquimbo y Valparaíso interior”, concluyó.

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