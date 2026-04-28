Lluvias se aproximan a Santiago: Centro meteorológico noruego pronostica 3,5 mm para la próxima semana

28 abr. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Los últimos días de abril en Santiago se han caracterizado por temperaturas estables y días en general soleados, aunque algunas nubes se han dejado ver en ciertas comunas de la Región Metropolitana.

En la primera semana de mayo este panorama podría cambiar, ya que el Instituto Meteorológico de Noruega pronosticó lluvia en la capital para uno de los primeros días del mes.

¿Cuándo llovería en Santiago?

Según el organismo, el miércoles 6 de mayo podrían caer precipitaciones en la ciudad de Santiago, especialmente durante la noche.

Además, indica que podría caer entre 0,2 y 0,3 milímetros (mm) de precipitaciones en la noche del jueves 30 de abril y la madrugada del viernes 1 de mayo.

¿Cuánto llovería en Santiago la próxima semana?

Para la jornada del miércoles 6 de mayo, el centro meteorológico pronosticó que caigan 3,5 milímetros en la capital.

En específico, 0,1 mm se registrarían entre las 14:00 y 20:00 horas, mientras que los 3,4 mm restantes entre las 20:00 y las 02:00 horas.

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