¿Llegará a Chile? Gigante estadounidense del retail registra su marca y abre expectativa sobre eventual arribo

12 jun. 2026 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las cadenas de descuentos más grandes de Estados Unidos podría estar mirando a Chile como un posible mercado para expandirse. Se trata de TJ Maxx, reconocida firma estadounidense de retail, que recientemente realizó un registro de marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

El movimiento despertó interés en el mundo del comercio, ya que la compañía opera más de 1.300 tiendas en Estados Unidos y forma parte de un conglomerado que también controla reconocidas marcas como Marshalls y HomeGoods.

Si bien el registro no confirma una llegada al país, expertos señalan que este tipo de acciones suele ser uno de los primeros pasos que realizan las multinacionales cuando evalúan futuras oportunidades de expansión.

¿Qué registró TJ Maxx en Chile?

Según información publicada por Diario Financiero, la solicitud fue presentada ante el Inapi por medio del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (AZ), en representación de la empresa estadounidense.

El registro corresponde a la categoría relacionada con servicios de tiendas de venta minorista, incluyendo grandes almacenes, comercio electrónico y centros comerciales en línea.

La inscripción fue realizada por NBC Fourth Realty Corp., filial de The TJX Companies, matriz de TJ Maxx y propietaria además de otras cadenas del sector retail.

¿Significa que abrirá tiendas en Chile?

Por ahora, no. El registro de una marca no implica necesariamente que una empresa vaya a instalar operaciones en el país.

Rodrigo Albagli, socio y managing partner de AZ, explicó al medio que este tipo de procesos suele responder a una estrategia de protección de activos intangibles, especialmente cuando las compañías están evaluando nuevos mercados.

"Como son compañías que planifican a largo plazo, se preocupan de proteger su propiedad industrial con anticipación para que cuando decidan invertir no tengan problemas con terceros que puedan haber registrado previamente la marca", explicó.

En ese sentido, el abogado indicó que registrar una marca evita eventuales conflictos legales y costos asociados a la recuperación de derechos comerciales en el futuro.

Un gigante del retail estadounidense

TJ Maxx es una de las principales cadenas de descuentos de Estados Unidos y forma parte de The TJX Companies, grupo que opera más de 5.200 tiendas en distintos países.

La compañía se ha especializado en ofrecer productos de marcas reconocidas a precios rebajados, principalmente en categorías como vestuario, calzado, decoración, belleza y artículos para el hogar.

Su modelo de negocios ha convertido a la firma en uno de los referentes del denominado "off-price retail", segmento que ha mostrado un fuerte crecimiento en los últimos años.

¿Podría expandirse a Chile?

Aunque no existe ningún anuncio oficial sobre una apertura en Chile, especialistas sostienen que el registro refleja el interés que siguen despertando los mercados de la región para las grandes compañías internacionales.

Además, no sería la primera vez que una multinacional inicia su proceso de exploración mediante la protección de su marca antes de definir una estrategia comercial concreta.

Por ahora, el registro ante Inapi representa una señal de interés y una medida preventiva por parte de TJ Maxx, pero habrá que esperar futuros movimientos de la compañía para saber si finalmente el gigante estadounidense del retail aterrizará en el mercado chileno.

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