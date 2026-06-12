Reconocida marca deportiva francesa abre su tercera tienda en Chile: Esta es su ubicación

12 jun. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida marca internacional de running y trail running HOKA continúa expandiendo su presencia en Chile con la apertura de una nueva tienda en el país, consolidando al país como uno de sus mercados más importantes en Latinoamérica.

El nuevo local, que cuenta con 151 metros cuadrados, corresponde a la tercera tienda oficial de la marca en territorio nacional y refuerza una posición privilegiada para Chile dentro de la estrategia regional de la compañía. Actualmente, es el único país de Sudamérica —fuera de Brasil— que cuenta con tiendas oficiales de HOKA.

La apertura se produce en medio del auge que experimentan disciplinas como el running y el trail running, además del creciente interés por el denominado sportstyle, tendencia que mezcla rendimiento deportivo con moda urbana.

La nueva tienda de HOKA

El espacio ubicada en el Parque Arauco ofrecerá una experiencia orientada tanto a corredores experimentados como a personas que buscan comodidad para el uso diario.

La tienda contará con categorías especializadas en:

Running de ruta (Road Running).

(Road Running). Trail Running.

Recovery o recuperación deportiva.

Lifestyle y moda urbana.

Entre los modelos destacados que estarán disponibles figuran las zapatillas Bondi 9, Clifton 10 y Cielo X1 3.0 para running de ruta, además de las nuevas Speedgoat 7 y Mafate X para trail running.

Asimismo, los clientes podrán encontrar productos de recuperación como las Ora Slide, además de vestuario y accesorios de la marca.

Tecnología para analizar la pisada

Uno de los principales atractivos de la nueva tienda será la incorporación de un Foot Scanner, una herramienta tecnológica diseñada para entregar recomendaciones personalizadas a cada cliente.

Este sistema permite medir aspectos como:

Largo del pie.

Ancho del pie.

Altura del empeine.

Tipo de pisada.

Con esta información, los usuarios pueden recibir sugerencias de calzado según sus necesidades, disciplina deportiva y características físicas.

Chile, un mercado estratégico para HOKA

Desde la compañía destacaron que el crecimiento sostenido del running y el interés por la comodidad han convertido al país en un mercado clave para el desarrollo de la marca.

"Chile se ha transformado en un mercado estratégico para HOKA a nivel regional. Vemos un país que cada vez corre más y que privilegia comodidad. Pero también conectado con una estética urbana, donde HOKA es líder global: el rendimiento y el diseño conviven naturalmente", señaló Werner Baasch, subgerente de Marketing de Yáneken, distribuidor de la marca en Chile.

Plan de expansión en el país

La nueva apertura se suma a las tiendas que HOKA ya opera en Cenco Costanera y Viña del Mar.

Además, la compañía adelantó que este paso forma parte de un plan de crecimiento que contempla futuras aperturas tanto en Santiago como en otras regiones del país.

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