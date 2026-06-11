Mercado de las ópticas en Chile sigue creciendo: Se supera las 1.600 sucursales a nivel nacional

11 jun. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado de las ópticas en Chile atraviesa uno de sus períodos de mayor crecimiento. De acuerdo con datos de Xbrein y GPS Property, actualmente existen 1.687 locales a nivel nacional, cifra que representa una expansión de 49% en los últimos cinco años.

El crecimiento del sector responde, según expertos, a una mayor preocupación por la salud visual, el incremento del tiempo frente a pantallas y una estrategia de crecimiento territorial impulsada por las principales cadenas.

La Región Metropolitana concentra más de la mitad de las ópticas del país

Los datos muestran que el 53% de las ópticas del país se ubican en la Región Metropolitana, que reúne 897 locales. Muy por detrás aparecen las regiones de Valparaíso, con el 10,4% del total nacional; Biobío, con 5,3%; Maule, con 5,2%; Coquimbo, con 4,2%; y Los Lagos, con 4,1%, publicó el diario La Tercera.

Dentro de la capital, Santiago Centro concentra la mayor cantidad de ópticas, representando el 41% de las ubicaciones metropolitanas. La principal concentración se encuentra en el sector céntrico, especialmente en calle Mac Iver.

Las Condes aparece como la segunda comuna con mayor presencia del rubro, con una participación de 10,6%, seguida por Maipú (8,1%) y Providencia (5,4%).

Rotter & Krauss lidera el mercado nacional

Rotter & Krauss encabeza la industria en cantidad de sucursales. La compañía cuenta con 122 locales a nivel nacional, equivalentes al 12,1% del mercado, mientras que en la Región Metropolitana posee 44 sucursales, con una participación de 11,3%.

Su principal competidor es GMO, que suma 108 locales en el país y concentra el 8,7% del mercado nacional. En la Región Metropolitana, la cadena alcanza una participación cercana al 7,3%.

Otras marcas relevantes son Place Vendôme, Schilling, Econópticas y Sunglass Hut, aunque ninguna supera el 5% de participación.

Sin embargo, el dato más llamativo es que dos tercios del mercado corresponden a operadores distintos de las grandes cadenas. Según el análisis de GPS Property, otras ópticas representan el 66,6% del mercado nacional y el 68,5% en la Región Metropolitana.

Un mercado cada vez más competitivo

La gerente inmobiliaria de GPS Property, Claudia Sepúlveda, explicó que la gran cantidad de actores independientes genera una fuerte competencia por ubicaciones estratégicas.

“Existe una gran cantidad de operadores independientes que compiten con cadenas consolidadas. Eso genera un mercado muy dinámico desde el punto de vista inmobiliario, donde la ubicación, visibilidad y cercanía al consumidor son factores clave para el desempeño comercial”, señaló al mismo medio.

“Hoy vemos un mercado mucho más competitivo y descentralizado, donde las ópticas no solo buscan presencia en malls o ejes premium, sino también acercarse a comunas residenciales y sectores emergentes con alto flujo peatonal”, afirmó Sepúlveda.