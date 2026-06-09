Presidente de Indupan por IPC y baja del precio del pan: "Según nuestra percepción de la calle, es que tuvo un alza"

09 jun. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

El último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente al mes de mayo, trajo consigo una sorpresa para el bolsillo de los chilenos: el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó una baja en el precio del pan.

Sin embargo, desde el corazón de la industria panadera la lectura de la realidad es opuesta. Juan Mendiburu, presidente de la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan AG) y de la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan), manifestó su profundo escepticismo frente a los datos entregados por el organismo.

En una entrevista con Meganoticias Ahora, destacó que la visión tanto de los locatarios como de los consumidores va en la dirección contraria. Para la dirigencia del sector, hablar de una reducción real en el valor de la marraqueta o la hallulla no coincide con el panorama que enfrentan las panaderías tradicionales día a día: "Según nuestros registros o percepción de la calle, es que el pan tuvo un alza", dijo.

Según Mendiburu, la presión sobre los costos de producción no ha dado tregua, lo que hace inviable una disminución sostenida en el precio final al consumidor.

En esta línea, no quiso sembrar dudas sobre la metodología o la captura de datos que realiza el INE en los distintos puntos de venta, pero sí le causó extrañeza el dato. De hecho, remarcó que es imposible recordar cuándo bajó el pan en mayo un 4%. Incluso, según sus cálculos este producto habría subido entre un 5 y 10%.

Las razones detrás del escepticismo

Desde Indupan y Fechipan explican que el negocio panadero viene arrastrando una compleja mochila de costos operativos durante los últimos meses.

Entre los factores que impiden que el pan baje de precio destacan:

Costos de energía y combustibles : el funcionamiento de los hornos y la logística de distribución urbana siguen muy presionados por los precios del gas y el petróleo.

: el funcionamiento de los hornos y la logística de distribución urbana siguen muy presionados por los precios del gas y el petróleo. Ajustes laborales : la implementación gradual de las nuevas normativas laborales (como la ley de 40 horas) y el incremento de los salarios mínimos han elevado el costo de la mano de obra por kilo producido.

: la implementación gradual de las nuevas normativas laborales (como la ley de 40 horas) y el incremento de los salarios mínimos han elevado el costo de la mano de obra por kilo producido. Insumos locales: aunque a nivel internacional algunos commodities agrícolas muestran estabilidad, los costos de internación, las tarifas eléctricas comerciales y los arriendos indexados a la UF contrarrestan cualquier alivio en el precio de la harina.

Llaman a la cautela

El gremio enfatiza que el pan es el alimento más transversal y estratégico de la canasta básica en Chile, por lo que lanzar cifras que no se reflejan en el mostrador genera confusión y falsas expectativas en la ciudadanía.

Mientras las autoridades económicas celebran la moderación de la inflación de mayo, los industriales panaderos llaman a la cautela. Es más, recalcan que las pymes del sector se están "ajustando el cinturón" para evitar traspasar nuevas alzas a los clientes y están lejos de un escenario que permita rebajas de precios.

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