IPC de mayo sube 0,2%: Transporte y vivienda impulsaron el alza de precios
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este lunes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,2% durante mayo de 2026.
Con este resultado, la inflación acumula un alza de 2,8% en lo que va del año y de 3,9% en los últimos doce meses, mostrando una moderación respecto de los aumentos registrados en marzo y abril.
Vivienda y transporte lideraron las alzas
El INE detalló que nueve de las trece divisiones que componen la canasta del IPC aportaron incidencias positivas durante mayo, mientras que cuatro registraron bajas.Ir a la siguiente nota
Entre las categorías que más incidieron en el resultado, destacó vivienda y servicios básicos, que aumentó 0,7% y aportó 0,123 puntos porcentuales al indicador mensual.
A ello se sumó transporte, que anotó un incremento de 0,6% y contribuyó con 0,083 puntos porcentuales al IPC de mayo.
Alimentos registraron una baja
Por el lado contrario, la principal disminución se observó en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios bajaron 0,8% durante el mes, restando 0,178 puntos porcentuales al indicador.
No obstante, entre algunos de los productos que subieron sus precios aparecen la carne de vacuno, que subió 2,7%; los alimentos consumidos en restaurantes, cafés y locales similares, que aumentaron 1,0%; el transporte aéreo internacional, que avanzó 10,0%; y el gas licuado, que registró un alza de 3,2%.
En contraste, el pan anotó una caída mensual de 4,0%, mientras que el transporte en buses interurbanos disminuyó 9,1%.
Inflación muestra una moderación
La cifra de mayo representa una desaceleración respecto de los registros observados en marzo y abril, cuando el IPC alcanzó variaciones de 1,0% y 1,3%, respectivamente.
En esos meses, el principal impulso provino del fuerte incremento en los combustibles, fenómeno que tuvo un impacto importante en los costos de transporte y en el nivel general de precios.
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