IPC de mayo sube 0,2%: Transporte y vivienda impulsaron el alza de precios

08 jun. 2026 - 08:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este lunes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,2% durante mayo de 2026.

Con este resultado, la inflación acumula un alza de 2,8% en lo que va del año y de 3,9% en los últimos doce meses, mostrando una moderación respecto de los aumentos registrados en marzo y abril.

Vivienda y transporte lideraron las alzas

El INE detalló que nueve de las trece divisiones que componen la canasta del IPC aportaron incidencias positivas durante mayo, mientras que cuatro registraron bajas.

Entre las categorías que más incidieron en el resultado, destacó vivienda y servicios básicos, que aumentó 0,7% y aportó 0,123 puntos porcentuales al indicador mensual.

A ello se sumó transporte, que anotó un incremento de 0,6% y contribuyó con 0,083 puntos porcentuales al IPC de mayo.

Alimentos registraron una baja

Por el lado contrario, la principal disminución se observó en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios bajaron 0,8% durante el mes, restando 0,178 puntos porcentuales al indicador.

No obstante, entre algunos de los productos que subieron sus precios aparecen la carne de vacuno, que subió 2,7%; los alimentos consumidos en restaurantes, cafés y locales similares, que aumentaron 1,0%; el transporte aéreo internacional, que avanzó 10,0%; y el gas licuado, que registró un alza de 3,2%.

En contraste, el pan anotó una caída mensual de 4,0%, mientras que el transporte en buses interurbanos disminuyó 9,1%.

Inflación muestra una moderación

La cifra de mayo representa una desaceleración respecto de los registros observados en marzo y abril, cuando el IPC alcanzó variaciones de 1,0% y 1,3%, respectivamente.

En esos meses, el principal impulso provino del fuerte incremento en los combustibles, fenómeno que tuvo un impacto importante en los costos de transporte y en el nivel general de precios.

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