Tras alza de 1,3% del IPC: Esto aumentarán los dividendos, arriendos y pagos en UF

08 may. 2026 - 11:22 hrs.

El fuerte aumento del IPC de abril, que llegó a 1,3%, no solo impactará el bolsillo por el alza de precios, sino que también provocará un importante aumento en la Unidad de Fomento (UF), indicador utilizado en múltiples pagos y créditos en Chile.

Actualmente, la UF se ubica en $40.240, pero con el reajuste derivado de la inflación registrada en abril, subiría hasta aproximadamente $40.763 a comienzos de junio, lo que implica un incremento cercano a $523.

Este ajuste afectará pagos asociados a dividendos hipotecarios, arriendos en UF, créditos automotrices, colegiaturas, planes de salud, seguros y multas, entre otros servicios reajustables.

¿Cuánto subirán los pagos en UF?

Tomando como referencia el valor actual de la UF y su proyección para junio, estos serían algunos ejemplos aproximados de cuánto subirían los pagos:

10 UF

Actualmente equivalen a $402.400 y subirían a $407.630, es decir, un alza de $5.230.

20 UF

Pasarían de $804.800 a $815.260, aumentando cerca de $10.460.

100 UF

Subirían desde $4.024.000 a $4.076.300, con un incremento de $52.300.

1.000 UF

Pasarían de $40.240.000 a $40.763.000, es decir, un alza cercana a $523 mil.

¿Por qué sube la UF?

La UF se reajusta diariamente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la inflación en el país y que es informado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este jueves se informó que el IPC de abril anotó un alza mensual de 1,3%, una cifra que no se registraba desde 2022.

Entre las divisiones que más incidieron en el aumento estuvieron transporte, vivienda y servicios básicos.

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