Asignación Familiar: Estos son los montos que recibes según tu sueldo

08 may. 2026 - 12:00 hrs.

Mes a mes, trabajadores y pensionados en el país reciben un impulso económico extra junto a sus remuneraciones. Se trata de la Asignación Familiar, un aporte estatal diseñado para apoyar a quienes tienen personas que dependen económicamente de ellos (causante).

A diferencia de otros aportes, el pago de este beneficio funciona mediante un sistema de tramos. Es decir, la cantidad de dinero a recibir por cada familiar inscrito dependerá directamente del sueldo bruto promedio que gane el beneficiario.

¿Cuáles son los montos de la Asignación Familiar?

De acuerdo a la Dirección del Trabajo (DT), los valores se ajustaron y quedaron divididos en tres tramos de ingresos:

Recibe $22.007 por carga: quienes tengan un ingreso mensual que no exceda los $631.976.

quienes tengan un ingreso mensual que no exceda los $631.976. Recibe $13.505 por carga: trabajadores cuyo ingreso supera los $631.976 y no excede los $923.067.

trabajadores cuyo ingreso supera los $631.976 y no excede los $923.067. Recibe $4.267 por carga: quienes registren ingresos sobre los $923.067 y hasta $1.439.668.

Las personas con ingresos mensuales superiores a $1.439.668 no reciben el pago, pero inscribir a sus cargas sigue siendo un trámite fundamental, ya que les da derecho a acceder a otros beneficios del Estado y prestaciones médicas.

¿Por quiénes puedo recibir la Asignación Familiar?

La ley establece que el beneficio se entrega por cada causante o carga acreditada. Los grupos familiares que se pueden inscribir para recibir este pago incluyen a:

Cónyuges o trabajadoras que se encuentren embarazadas (Asignación Maternal).

Hijos o hijastros menores de 18 años.

Hijos o hijastros que tengan entre 18 y 24 años, siempre que estén solteros y cursando educación básica, media o superior.

Hijos e hijas con algún grado de discapacidad, sin límite de edad.

Nietos, bisnietos o menores de edad huérfanos y abandonados.

Madre viuda, sin tope de edad.

Padres, madres, abuelos u otros ascendientes que sean mayores de 65 años o presenten alguna discapacidad, sin límite de edad.

¿Cómo puedo recibir la Asignación Familiar?

Para que el dinero comience a sumarse al sueldo o pensión, se debe realizar el Reconocimiento de Cargas Familiares.

Este trámite se efectúa en la Sucursal Virtual del Instituto de Previsión Social (IPS) ingresando con tu Clave Única. Si prefieres hacer la gestión de manera presencial, puedes dirigirte a las oficinas de ChileAtiende, a la Caja de Compensación a la que esté afiliada tu empresa o a tu respectiva AFP.

Al momento de realizar el trámite, se deben presentar documentos que acrediten el vínculo y la condición de la carga, como: certificado de nacimiento o de alumno regular; libreta de matrimonio o resolución de discapacidad de COMPIN, según corresponda al caso.

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