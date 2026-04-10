Estos son los descuentos legales que se le hacen al sueldo de un trabajador

10 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Comprender tu liquidación mensual es fundamental para llevar un correcto control de tus finanzas personales, ya que muchas veces las ofertas laborales muestran montos que no reflejan exactamente lo que llegará a tu bolsillo al terminar el mes.

Para evitar confusiones, resulta indispensable conocer cuáles son los descuentos legales que exige la normativa, para así poder calcular con precisión tus ingresos reales y mantener una relación laboral totalmente transparente.

Descuentos legales al sueldo de un trabajador

De acuerdo al portal Randstad, para llegar al monto final que se te deposita, la ley exige aplicar una serie de retenciones sobre tu sueldo imponible. Según la normativa, los principales deducciones obligatorias son:

Salud: descuento del 7% del total de tu sueldo imponible. Este dinero se destina a tu cobertura médica, ya sea en el sistema público (Fonasa) o privado (Isapre).

descuento del 7% del total de tu sueldo imponible. Este dinero se destina a tu cobertura médica, ya sea en el sistema público (Fonasa) o privado (Isapre). AFP (jubilación): descuento promedio del 11,5%, el cual incluye el aporte para tu fondo de pensiones (10%) y la comisión que cobra la administradora.

descuento promedio del 11,5%, el cual incluye el aporte para tu fondo de pensiones (10%) y la comisión que cobra la administradora. Seguro de Cesantía: descuento del 3% del sueldo imponible, destinado a protegerte económicamente en caso de quedar sin empleo.

descuento del 3% del sueldo imponible, destinado a protegerte económicamente en caso de quedar sin empleo. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS): corresponde a un 1,41% del sueldo imponible.

corresponde a un 1,41% del sueldo imponible. Aporte de Indemnización Obligatoria: implica un 4,11% del sueldo imponible.

Diferencia entre sueldo bruto y líquido

Confundir estos dos conceptos es un error común que puede afectar a tu planificación financiera. La diferencia principal radica en el momento del cálculo:

Sueldo bruto: es la cantidad de dinero que recibes antes de cualquier descuento legal. Lo conforma el sueldo base más todos los ingresos adicionales que generes en el mes (bonos, comisiones, horas extras, gratificaciones, etc).

es la cantidad de dinero que recibes antes de cualquier descuento legal. Lo conforma el sueldo base más todos los ingresos adicionales que generes en el mes (bonos, comisiones, horas extras, gratificaciones, etc). Sueldo líquido o neto: es el monto final que recibes después de que se han restado todas las cotizaciones y deducciones obligatorias (salud, AFP, cesantía, etc.). Es decir, es el dinero real que llega a tu cuenta bancaria.

Conocer esta información es vital, ya que sobre esa cifra se calculan beneficios importantes como la indemnización por años de servicio o subsidios estatales. Por su parte, tener claro tu sueldo líquido te permitirá organizar tus gastos y presupuesto personal mes a mes.

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