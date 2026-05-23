23 may. 2026 - 19:00 hrs.

El pasado jueves 21 de mayo se conmemoró el Día de las Glorias Navales, ocasión marcada por un festivo que muchos pudieron transformar en un fin de semana largo no oficial con un "día sándwich" ayer viernes.

Sin embargo, esa no fue la realidad de todos los habitantes del país, por lo que muchos ya se están preguntando cuándo será el próximo día feriado en el cual se podrá tener un nuevo descanso extra.

¿Cuándo es el próximo feriado?

En Chile hay un total de 16 feriados oficiales de carácter nacional que corresponden principalmente a festividades cívicas o religiosas. De estos, ya han pasado cinco, por lo que restan aún otros 11 días festivos.

El próximo feriado en el país será el del Día Nacional de los Pueblos Indígenas; sin embargo, este es un festivo "tramposo", ya que su fecha en el calendario corresponde al próximo domingo 21 de junio.

¿Cuáles son los feriados que quedan?

A continuación te dejamos una lista con todos los feriados que quedan este 2026:

Domingo 21 de junio : Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

: Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Lunes 29 de junio : San Pedro y San Pablo.

: San Pedro y San Pablo. Jueves 16 de julio : Día de la Virgen del Carmen.

: Día de la Virgen del Carmen. Sábado 15 de agosto : Asunción de la Virgen.

: Asunción de la Virgen. Viernes 18 de septiembre : Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable)

: Primera Junta Nacional de Gobierno (Irrenunciable) Sábado 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable).

: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable). Lunes 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Sábado 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Domingo 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

Feriados regionales y comunales especiales:

Domingo 7 de junio: Asalto y Toma del Morro de Arica (Región de Arica y Parinacota).

Asalto y Toma del Morro de Arica (Región de Arica y Parinacota). Jueves 20 de agosto: Nacimiento del Prócer de la Independencia (Comunas de Chillán y Chillán Viejo).

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