Durará hasta siete horas: Anuncian corte de luz para este feriado del 21 de mayo en sectores de cinco comunas de la RM
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este jueves 21 de mayo en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en cinco comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este jueves 21 de mayo?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Colina, Pudahuel, Providencia, Ñuñoa y La Florida.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Colina
Corte de luz en Pudahuel
Corte de luz en Providencia
Corte de luz en Ñuñoa
Corte de luz en La Florida
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
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