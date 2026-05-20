Así es el condominio de La Dehesa inspirado en aldeas medievales: Tiene senderos, casas en pendiente y no hay autos al interior

20 may. 2026 - 18:39 hrs.

Inspirado en las aldeas medievales europeas, con callejuelas y senderos que no siguen un recorrido recto, un proyecto inmobiliario en la comuna de Lo Barnechea busca replicar esa lógica urbana en medio de una pendiente natural del cerro Alvarado. Se trata de Pueblo La Dehesa, un condominio de 30.000 metros cuadrados que ya cuenta con 37 casas construidas y proyecta una segunda etapa.

El desarrollo fue diseñado sobre un terreno inclinado cercano a los 10 grados, una condición que determinó gran parte de su arquitectura y sistema constructivo. Para acceder a las viviendas, los residentes utilizan pasarelas distribuidas a lo largo del terreno, mientras los vehículos permanecen en la entrada del recinto.

Según explicó en Las Últimas Noticias el arquitecto Martín Lira, cofundador del estudio de arquitectura Lira y Tuckermann, el proyecto surgió tras adjudicarse un concurso privado para desarrollar viviendas unifamiliares en un sitio complejo. “Ganamos un concurso privado para desarrollar un proyecto de single family en un terreno con pendiente. Se buscaba que fuera lo más sustentable posible, respetuoso con el entorno y que ojalá fuera peatonal, por lo que propusimos hacer una construcción elevada”, señaló.

Casas elevadas y conectadas por senderos

Las viviendas del condominio son prefabricadas y tienen uno o dos dormitorios. Sus superficies fluctúan entre 54 y 73 metros cuadrados, además de terrazas, y pueden albergar hasta cuatro personas. El valor inicial de arriendo es de $156.000 por noche.

“Cada vivienda está dispuesta sobre pilotes de madera para no alterar la configuración natural del terreno y tener una vista despejada de la Cordillera. La más alta está a cuatro metros del suelo”, explicó Lira.

La circulación interna del proyecto se realiza mediante pasarelas construidas en pino impregnado, las que avanzan siguiendo la pendiente del terreno. A ello se suman senderos en altura y rampas suaves que permiten desplazarse entre las viviendas. Según detalló el arquitecto, los desniveles del lugar alcanzan hasta 15 metros entre la parte baja y la más alta del conjunto.

“Esto permite que haya un habitar mucho más grato, recorriendo peatonalmente porque los autos quedan estacionados al ingreso”, sostuvo el arquitecto.

La construcción prefabricada y el impacto en el entorno

El sistema constructivo también respondió a las condiciones del lugar. Lira explicó que inicialmente se evaluó una solución modular en madera, aunque finalmente se optó por hormigón prefabricado para acelerar los tiempos de ejecución y reducir la intervención en el terreno.

“Una de las condiciones del mandante fue que todo el proyecto se hiciera con construcción prefabricada porque tiene menos impacto en el lugar. Originalmente, se analizó hacer una construcción modular en madera, pero finalmente optamos por hacerlo prefabricado en hormigón para agilizar la obra”, afirmó.

El arquitecto añadió que las piezas llegaron listas para instalarse y se complementaron con un revestimiento exterior Mini Wave metálico, lo que permitió crear una fachada ventilada. Además, explicó que los paneles fueron ensamblados directamente en el sitio, reduciendo tiempos y movimientos de tierra.

Un modelo que gana terreno en Chile

Desde el ámbito académico, el director de Arquitectura del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Juan Paulo Alarcón, planteó que el uso de construcción prefabricada industrializada ha comenzado a expandirse en el país, aunque aún en una etapa inicial.

“Se está aplicando bastante en proyectos de vivienda, hotelería y edificios de oficinas porque reduce los tiempos de instalación y hace más livianas y limpias las tareas de construcción”, sostuvo.

Por su parte, la arquitecta Catalina Marshall, docente e investigadora de la Universidad Finis Terrae, destacó que este tipo de proyectos permite anticipar mejor los costos y disminuir externalidades durante las obras. “Una de las mayores ventajas es que el costo suele estar mucho más definido desde el inicio, lo que evita muchas de las sorpresas que aparecen durante una obra convencional”, indicó.

Marshall agregó que la construcción prefabricada también ha ampliado sus posibilidades de diseño. “Ya no se trata de modelos únicos o estandarizados, existe la posibilidad de elegir materiales, terminaciones, distribuciones, tamaños e incluso incorporar distintos módulos según las necesidades”, explicó.