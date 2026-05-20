Sernac fiscalizará ópticas: Exigirá títulos a quienes realizan exámenes visuales a los clientes

20 may. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización a ópticas, con el fin de proteger la salud visual y el bolsillo de los consumidores, garantizando que los establecimientos cumplan estrictamente tanto con la Ley del Consumidor (LPDC) como con las normativas sanitarias vigentes.

Durante la fiscalización que se realizará en terreno, se verificará si los establecimientos ofrecen servicios de consulta o evaluación oftalmológica y se exigirá la identificación completa (nombre, profesión y RUT) de la persona que realiza el examen de la vista.

Los detalles de la fiscalización que realizará el Sernac

Además, se verificará que todos los precios de lentes, marcos y servicios estén visibles y claros para el público, incluyendo impuestos.

Y se constatará que las ópticas informen de manera clara, visible y sin restricciones el plazo legal de 6 meses para el cambio, reparación o devolución del dinero ante productos defectuosos.

Asimismo, se fiscalizará que cada local exhiba un cartel visible con el nombre y domicilio del jefe o encargado de la tienda.

El Sernac "cruzará los datos de la persona que realiza el examen de la vista con la Superintendencia de Salud para asegurar que sean médicos o tecnólogos médicos con mención en oftalmología, combatiendo el ejercicio ilegal y garantizando la seguridad en el consumo".

Esta fiscalización es de carácter nacional e incluirá a grandes cadenas de ópticas con presencia en centros comerciales, ópticas locales y regionales de tamaño mediano y centros ópticos independientes catalogados como pequeñas empresas.

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