Sernac emite alerta de seguridad para vehículos de seis marcas por riesgo de incendio

15 may. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para distintos modelos de vehículos comercializados en Chile por Stellantis, debido a un posible defecto que podría provocar sobrecalentamiento e incluso incendios.

La alerta involucra unidades de las marcas Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel y Peugeot, comercializadas entre julio de 2024 y abril de 2026. En total, la alerta considera 3.675 unidades, de las cuales 2.872 ya están en manos de consumidores.

¿Qué modelos están afectados?

Según detalló el organismo, los vehículos involucrados corresponden a los siguientes modelos:

Citroën C4

C4 DS DS3 Crossback

Fiat 364/365 - 600

Jeep Avenger

Avenger Opel Corsa, Frontera y Mokka

Peugeot 208 y 2008

¿Cuál es el problema detectado?

De acuerdo con la información entregada por la empresa a Sernac, algunos vehículos MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) podrían presentar una separación insuficiente entre el tubo del filtro de partículas de gasolina y la tapa de protección del generador de arranque de 48V.

La situación podría provocar infiltración de agua y generar un arco eléctrico, especialmente en condiciones de humedad.

Esto podría derivar en eventos térmicos como:

Sobrecalentamiento

Riesgo de incendio

Quemaduras

Otros daños asociados

¿Qué deben hacer los consumidores?

La empresa informó que realizará una revisión preventiva gratuita de los vehículos afectados, las medidas contemplan:

Inspección y reemplazo de la tapa de protección del generador de arranque de 48V

de la tapa de protección del generador de arranque de 48V Verificación de la distancia con el tubo del filtro de partículas

Reposición de componentes dañados, si corresponde

El procedimiento tiene una duración aproximada de una hora y no tendrá costo para los propietarios.

¿Cómo saber si mi vehículo está afectado?

Sernac indicó que los consumidores pueden revisar el número de chasis (VIN) de su vehículo y contactarse con los servicios oficiales de cada marca para coordinar la inspección correspondiente.

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