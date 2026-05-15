Virginia Demaria responde a duro comentario tras muerte de su hermana: "Se cruza un límite importante"

15 may. 2026 - 13:31 hrs.

La cocinera e influencer Virginia Demaria alzó la voz en redes sociales luego de recibir un duro comentario relacionado con la muerte de su hermana, situación que calificó como un límite que no debería cruzarse.

“No me gusta responder este tipo de mensajes”, partió señalando, aunque aclaró que en esta ocasión decidió hacerlo porque “creo que acá se cruza un límite importante”.

“Nadie puede imaginar lo doloroso que es perder a una persona tan fundamental en la vida de uno, y mucho menos decidir cómo otro debería vivir ese dolor”, agregó.

El comentario odioso de una seguidora

La reacción de Demaria surgió luego de que una usuaria cuestionara públicamente la forma en que ha enfrentado el duelo por la pérdida de su hermana.

“Otra vez está dando jugo, ya me tiene guatona. Pucha que le ha sacado partido a la muerte de la hermana”, se lee en el mensaje.

“Que si ella sufre, que ya no es la misma, que esto, que lo otro. Abúrrete. Hay gente que también sufre y a la que se le ha muerto familiares”, agregó la misma usuaria.

Finalmente, la chef compartió el pantallazo del comentario y explicó por qué decidió responder en esta ocasión.

“Nunca respondo mensajes que atacan, pero creo que acá se acaba de cruzar una línea enorme que no debería permitirse”.

“Sí, uno está expuesto y entiende que en redes va a recibir de todo. Pero ese ‘todo’ también tiene un límite”, cerró.

Virginia Demaria

La muerte de la hermana de Virginia

Fue a fines de diciembre cuando Virginia Demaria compartió en sus redes sociales la muerte de su hermana, Gabriela, a quien despidió con un emotivo mensaje.

“Mi hermana del alma, mi Lela. Viviste la vida a tu manera, y yo tuve el regalo inmenso de vivirla contigo. Compartimos risas, dolores, locuras y verdades”, precisó en ese entonces.

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