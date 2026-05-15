Pronóstico de lluvia en la RM: ¿Cuándo y en qué zonas se podrían registrar precipitaciones?
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El periodista de Mega especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, abordó las posibles precipitaciones que se podrían registrar este viernes y sábado en la Región Metropolitana.
¿En qué momento del día podrían registrarse las precipitaciones?
Para este viernes se esperan extremas de 9°C y 20°C en la capital, con cielo cubierto durante la mañana y nubosidad parcial en la tarde.
De acuerdo al comunicador, esta nubosidad parcial "podría dejar algunas gotitas en la Región Metropolitana".Ir a la siguiente nota
Para la noche de este viernes y madrugada del sábado "está la probabilidad de chubascos en la cordillera de los Andes y sectores precordilleranos", pronosticó el experto.
"En San José de Maipo, San Alfonso, Baños Morales, Farellones, en sectores altos", explicó Sepúlveda como posibles zonas de la región en donde se podría dar el fenómeno.
"Hoy en la noche caen precipitaciones en sectores de la precordillera. En la noche, algo de agüita en el Cajón del Maipo y el Cajon del Mapocho", añadió.
¿Cómo estará el clima este fin de semana?
Luego de las probables precipitaciones la madrugada del sábado, ya en la tarde el cielo se despeja, con extremas de 6°C y 19°C.
El domingo bajarán las temperaturas significamente, alcanzando mínimas de 3°C, aunque luego la temperatura subirá con máximas de 24°C.
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