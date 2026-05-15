Emblemática cafetería de Ñuñoa anuncia cierre definitivo: "Estamos en una etapa diferente"

15 may. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

Cactus Berry, la popular cafetería vegana ubicada en Plaza Ñuñoa, anunció que cerrará definitivamente sus puertas el próximo 31 de mayo.

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde decenas de clientes compartieron mensajes de cariño, recuerdos y fotografías del espacio, que con los años se transformó en un punto de encuentro habitual para vecinos del sector.

Un espacio petfriendly y rodeado de naturaleza

El local se hizo conocido entre sus seguidores por ofrecer un ambiente tranquilo y libre de estrés, además de ser petfriendly, permitiendo que muchos visitantes compartieran momentos junto a sus mascotas.

Sin embargo, uno de los sellos más recordados por quienes frecuentaban el café era la presencia de aves en los árboles del lugar.

Por eso, para muchos clientes, Cactus Berry terminó siendo bautizado como “el café de los pajaritos”, ya que era común ver mirlos rondando el sector e incluso alimentándose cerca de las mesas.

Con el paso del tiempo, el recinto se convirtió en un refugio para estudiantes, trabajadores remotos y personas que buscaban desconectarse del ritmo de la ciudad en un entorno más natural y relajado.

Dueños explicaron las razones del cierre

A través de un video publicado en redes sociales, los dueños de la cafetería explicaron que la decisión está relacionada con cambios personales y familiares.

Según relataron, hace seis meses nació su hija y actualmente necesitan reorganizar sus tiempos y prioridades: “El café consume mucho tiempo y estamos en una etapa diferente de nuestra vida”, señalaron.

La publicación rápidamente acumuló comentarios de clientes habituales que lamentaron el cierre y agradecieron el espacio construido durante los últimos años en uno de los sectores más concurridos de Plaza Ñuñoa.

Todo sobre Negocios