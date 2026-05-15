Encuesta Cadem: Presidente Kast baja aprobación y ningún área de su Gobierno supera el 50%

15 may. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

La más reciente edición de la encuesta Cadem Plaza Pública, dada a conocer el jueves 14 de mayo, evidenció un escenario complejo para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Ninguna de las áreas evaluadas logró superar el 50% de aprobación ciudadana, mientras que varias registraron altos niveles de desaprobación.

De acuerdo con el sondeo, las áreas peor evaluadas por la ciudadanía corresponden a las comunicaciones del Gobierno, con un 68% de desaprobación, y la lucha contra la delincuencia, que alcanzó un 61% de rechazo. Estos resultados reflejan una percepción crítica respecto de la capacidad del Ejecutivo para enfrentar los problemas de seguridad y comunicar de manera efectiva sus políticas públicas.

En contraste, las áreas que obtuvieron mejores niveles de evaluación fueron las relaciones internacionales, con un 40% de aprobación, y la defensa nacional, que alcanzó un 37%. Sin embargo, pese a ser los ámbitos mejor evaluados, ambas cifras continúan por debajo de la mitad de respaldo ciudadano, lo que confirma una evaluación general mayoritariamente negativa hacia la gestión gubernamental.

Desaprobación de José Antonio Kast



Respecto de la imagen presidencial, la encuesta mostró una baja en la aprobación de José Antonio Kast durante la tercera semana de mayo. El Mandatario registró una desaprobación de 55%, aumentando dos puntos porcentuales en comparación con la medición anterior, mientras que su aprobación llegó al 40%, cayendo dos puntos.

CADEM

El nivel más alto de desaprobación hacia el Presidente se registró durante las semanas del 28 de abril y el 1 de mayo, cuando alcanzó un 57%. Por otro lado, su mejor momento en términos de aprobación se produjo durante las primeras semanas de Gobierno.

Los resultados de la encuesta reflejan los desafíos que enfrenta actualmente el Ejecutivo, especialmente en materias vinculadas a seguridad pública, comunicación política y confianza ciudadana, temas que continúan marcando el debate político y social en el país.

Desaprobación de la “Megarreforma”

La encuesta también consultó sobre la percepción ciudadana respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional, denominado por el Gobierno como la “Megarreforma”. Según los resultados, un 44% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, mientras que un 50% declaró estar en desacuerdo.