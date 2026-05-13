La red social obligatoria: Encuesta revela cómo se relacionan los apoderados chilenos (con sus datos más ocultos)

13 may. 2026 - 15:13 hrs.

En el extremo más inusual del espectro de la vida de apoderado, un 4% de los encuestados declara haber tenido alguna relación amorosa o sexual con otro apoderado, y otro 4% con algún profesor o profesora del establecimiento.

Este dato, aunque minoritario, descoloca al revelar una faceta íntima dentro de una comunidad que se percibe principalmente funcional.

De dónde vienen las cifras

Estos porcentajes provienen de la encuesta semanal 5C de Cadem realizada a apoderados con hijos en edad escolar, a quienes se les consultó sobre la naturaleza de sus relaciones, su participación en actividades y las situaciones de conflicto que han experimentado.

El estudio midió desde el nivel de conocimiento mutuo hasta la frecuencia de actividades como completadas o la participación en la directiva del curso, ofreciendo una radiografía completa de este ecosistema social.

Por qué importa: una red social inevitable

La implicancia de estas cifras es que el entorno escolar funciona como una red social obligatoria, una comunidad que no se elige pero de la que es casi imposible escapar.

Vibra en el bolsillo con el grupo de WhatsApp, espera a la salida del colegio y organiza eventos los fines de semana. Es un espacio donde se desarrollan todo tipo de interacciones humanas, desde la cooperación y el conflicto hasta, como muestra el dato, el romance.

Conocidos de todos, amigos de pocos

Más allá del titular, los datos revelan un patrón de conocimiento amplio pero con vínculos superficiales. Siete de cada diez apoderados se conocen entre sí (un 78%), pero la relación es mayoritariamente cordial (38%) o de simples conocidos (27%).

Solo un 13% llega a forjar amistades verdaderas, mientras un 17% directamente no se relaciona. Esta distancia se refleja incluso en el principal canal de comunicación: aunque el uso del WhatsApp del curso es masivo, a un 34% de sus integrantes no le gusta estar en él.

La vida del apoderado: entre completadas y conflictos

Esta red se materializa en experiencias concretas y compartidas.

La vida de un apoderado implica, para un 57%, haber participado en una completada para juntar dinero. Para un 38%, significa haber acompañado al curso en un paseo o haber hecho turnos para llevar a los niños.

Pero también es un terreno de tensiones: un tercio (31%) ha presenciado peleas entre apoderados y un 27% ha sido testigo de problemas de dinero entre ellos, demostrando que la convivencia no siempre es pacífica.

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