Fonasa contacta por WhatsApp a pacientes oncológicos: Revisa el número oficial y todo lo que debes saber para evitar engaños

05 may. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la Alerta Sanitaria Oncológica declarada por el Gobierno el pasado 15 de abril, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) anunció que está contactando a los pacientes que se encuentran en lista de espera GES a través de WhatsApp.

Por medio de su sitio web oficial, Fonasa detalló las razones de esta medida, el número telefónico oficial por el cual los pacientes son contactados y cuál es la información que la entidad nunca pedirá, para estar atentos a posibles engaños o estafas por parte de desconocidos.

Fonasa contacta por WhatsApp a pacientes oncológicos

El seguro público de salud explicó que "el objetivo de este contacto es confirmar que la atención médica sigue siendo necesaria, validar los datos de contacto del paciente y registrar números telefónicos adicionales que permitan ubicarlo oportunamente cuando su atención sea agendada".

Los mensajes oficiales de la entidad se envían solo a través del siguiente número de WhatsApp: +56 600 914 0744.

"Si recibe un mensaje desde este número, identificándose como Fonasa y mencionando una atención relacionada con lista de espera GES, se trata de una comunicación oficial", se indicó para que los usuarios que sean contactados confíen en esta comunicación.

Además, se informó que si se necesita confirmar la autenticidad del mensaje, los pacientes podrán comunicarse directamente al Call Center de Fonasa: 600 360 3000.

¿Cuál es la información que nunca pedirá Fonasa?

Ante las recurrentes estafas telefónicas que se han conocido en los últimos años, Fonasa detalló cuáles son los datos y acciones que nunca solicitarán por WhatsApp:

Claves personales.

Datos bancarios.

Números de tarjetas.

Trasferencias o depósitos de dinero.

"Si recibe mensajes solicitando este tipo de información, no responda, no comparta sus datos y denúncielo", advirtió la entidad.

Por último, se informó que este servicio de contacto es gestionado por la empresa Cero, que es el proveedor tecnológico de Fonasa para comunicación con los pacientes.

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