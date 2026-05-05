Bono Asistencia Escolar: Este es el monto mensual que recibe el alumno

05 may. 2026 - 14:00 hrs.

El Bono Asistencia Escolar es un beneficio monetario que se otorga a las familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen con los requisitos.

Según información oficial, este aporte que se entrega de manera mensual, requiere que los núcleos tengan en su composición integrantes entre los 6 y 18 años, que cumplan con un porcentaje de asistencia escolar mensual superior o igual al 85%.

Se estima que la entrega de la bonificación se realice por 24 meses, en la medida en que se continúe cumpliendo con los requisitos.

Este es el monto mensual que recibe el alumno por el Bono Asistencia Escolar

Para el año 2026, se cancelan $10.000 por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos estipulados por ley. Cabe destacar que este aporte es compatible con cualquier otro subsidio o transferencia estatal que reciba el destinatario.

Si se cumple con todo lo establecido, el pago se hace de manera mensual, con un desfase de 3 meses. Por lo tanto, el pago de la asistencia del mes de julio, por ejemplo, será realizado en el mes de octubre del mismo año.

¿Cómo se cobra el Bono Asistencia Escolar?

La familia beneficiaria es quien decide cómo hacer el cobro del beneficio, para el cual hay dos opciones de recepción.

La primera es por medio de depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia, o en la CuentaRUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin costo para el usuario.

La segunda opción es el pago presencial, que se hace en la Caja de Compensación Los Héroes y en la sucursal de BancoEstado correspondiente al domicilio del usuario. El representante de la familia, quien suele cobrar los beneficios, debe ir con su cédula de identidad.

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