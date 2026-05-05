Incautan parches de fentanilo en una feria libre de Independencia: "Este hallazgo nos preocupa"

05 may. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo encabezado por funcionarios de la municipalidad de Independencia dejó en evidencia la venta de parches de fentanilo en una feria libre de la comuna, un actuar ilegal que sin duda pone en riesgo la salud de las personas.

Según personal de la Policía de Investigaciones (PDI), estos parches representan un peligro "tremendo" para los menores de edad, debido a los efectos que generan.

Esto llevó a que se incautaran todos estos elementos, además de otros medicamentos que estaban siendo comercializados de manera indebida.

¿Qué dijo el alcalde?

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, señaló que "lo particular es que se encontraron parches de fentanilo. Es poco habitual, no se encuentran en las ferias libres, lo que causa preocupación".

"Este hallazgo nos preocupa", manifestó la autoridad, agregando que estos parches fueron entregados con posterioridad al Instituto de Salud Pública (ISP).

Las consecuencias del fentanilo

El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente. La peligrosidad radica en que una dosis mínima puede resultar letal.

A continuación, te contamos las consecuencias de su consumo y los riesgos específicos para la población menor de edad:

Depresión respiratoria: Es el efecto más peligroso. El fentanilo ralentiza la respiración, lo que puede provocar hipoxia (falta de oxígeno en el cerebro), causando daños cerebrales permanentes, coma o la muerte.

Sedación extrema: Provoca un estado de estupor o pérdida de conciencia donde la persona no responde a estímulos externos.

Efectos gastrointestinales: Náuseas severas, vómitos y estreñimiento crónico.

Confusión y mareos: Alteración drástica del estado mental y pérdida de la coordinación motriz.

Adicción rápida: Debido a su potencia, el cerebro desarrolla tolerancia y dependencia en un tiempo muy corto, generando un síndrome de abstinencia doloroso y difícil de superar.

La peligrosidad del consumo en menores de edad

Hoy en día está comprobado que el fentanilo es extremadamente peligroso para los menores debido a que su cerebro y sistema respiratorio aún están en desarrollo, lo que los hace biológicamente más vulnerables a la potencia de este opioide que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína.

En los niños, la ingesta accidental es un riesgo crítico por la existencia de pastillas de colores que parecen caramelos, mientras que en adolescentes, la baja tolerancia física y el consumo inadvertido de otras sustancias adulteradas con fentanilo pueden provocar una depresión respiratoria fulminante.

Lo anterior significa que el cerebro deja de enviar la señal para respirar, causando daños cerebrales permanentes o la muerte en cuestión de minutos.

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