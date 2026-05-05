El pueblo en España que ofrece casas gratis y trabajo para evitar su desaparición
- Por Vicente Guzmán
Un pequeño pueblo español lanzó una llamativa propuesta para enfrentar la despoblación: ofrece viviendas gratuitas y oportunidades laborales a quienes estén dispuestos a comenzar una nueva vida lejos de la ciudad.
Se trata de Arenillas, una localidad ubicada en la provincia de Soria, que busca atraer especialmente a familias, para así repoblar su comunidad de 40 habitantes y asegurar su futuro.
¿Qué ofrece el pueblo a quienes quieran mudarse?
Según publicó El Cronista, el municipio puso a disposición siete viviendas completamente equipadas sin pagar un solo euro de arriendo.Ir a la siguiente nota
Pero la oferta no se queda solo en la vivienda, también considera oportunidades laborales dentro del propio pueblo, como la administración del bar local o el centro comunitario, espacios fundamentales para la vida social. También se buscan albañiles.
Además, Arenillas cuenta con conexión a internet por fibra óptica, lo que facilita el teletrabajo y abre la puerta a nómades digitales que busquen instalarse en un entorno más tranquilo alejado de las grandes ciudades.
Uno de los principales objetivos del plan es atraer familias con hijos, pensando en el futuro del pueblo. En ese sentido, los niños pueden asistir a la escuela en Berlanga de Duero, ubicada a unos 20 kilómetros, con transporte y educación garantizada.
¿Cómo postular?
El proceso de selección no es automático. Los interesados deben enviar una solicitud al municipio, detallando su proyecto de vida y explicando cómo podrían aportar a la comunidad.
La oferta surgió en febrero y el municipio ya ha recibido cerca de 8.000 solicitudes de todo el mundo. Quienes quieran postular pueden escribir a ayuntamiento@arenillas.es.
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