Ministerio español advierte ausencia de evidencia científica sobre la eficacia de productos homeopáticos

21 abr. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha presentado un informe técnico exhaustivo titulado "Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad".

Tras un análisis pormenorizado de estudios y evaluaciones realizadas por organismos internacionales, la autoridad sanitaria española concluyó de manera tajante que no existe fundamento científico que respalde el uso de la homeopatía como tratamiento para enfermedades.

Los datos recogidos indican que los efectos de estos productos no superan a los del placebo, lo que invalida su consideración como alternativa terapéutica válida en el Sistema Nacional de Salud.

El estudio se basó en la revisión de 64 compilaciones de literatura científica publicadas desde el año 2009. Los resultados subrayan que una gran cantidad de los estudios que anteriormente sugerían algún beneficio terapéutico de la homeopatía carecen de rigor metodológico.

¿Qué es la homeopatía?

La homeopatía es un sistema de medicina alternativa, fundamentado en el principio de la "ley de los similares", bajo la premisa de que una sustancia que causa síntomas en una persona sana puede, en dosis extremadamente bajas, curar síntomas similares en una persona enferma.

Este enfoque sostiene que el cuerpo posee una capacidad intrínseca de curación y que el remedio debe seleccionarse de manera individualizada para cada paciente, considerando no solo sus dolencias físicas, sino también su estado emocional y constitución general.

El proceso de preparación de estos remedios se basa en la dilución sucesiva de una sustancia original en agua o alcohol, acompañada de una serie de agitaciones vigorosas llamadas sucusiones.

En muchos casos, este proceso se repite varias veces, y según las leyes de la química y la física, no queda ninguna molécula de la sustancia inicial en el preparado final. Los defensores de esta práctica argumentan que el solvente retiene una "memoria" de la energía de la sustancia.

¿Por qué el Ministerio de Salud español considera el uso de productos homeopáticos como un riesgo?

El estudio realizado por la AEMPS advierte que el uso de productos homeopáticos tiene un patrón: A medida que se aplican criterios de evaluación más estrictos, el supuesto efecto positivo de los preparados homeopáticos tiende a disminuir hasta desaparecer por completo.

La autoridad sanitaria explica que en preparaciones comunes de 12 CH (donde se diluye sistemáticamente una parte de sustancia en cien de disolvente durante doce ciclos), la probabilidad matemática de encontrar una sola molécula de la sustancia original es prácticamente nula.

Para facilitar la comprensión de esta magnitud, Sanidad asegura que una dilución de 6 CH, sensiblemente menor a la habitual, "equivaldría a intentar disolver un único sobre de azúcar en la totalidad del mar Mediterráneo".

Bajo estas premisas, conceptos como la "memoria del agua" carecen de base empírica y contradicen las leyes fundamentales de la farmacología moderna. En ese sentido, consideran un riesgo sustituir terapias con eficacia demostrada por productos sin base científica.

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