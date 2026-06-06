Vacaciones de invierno escolares: Esta es la fecha de salida y de regreso a clases

06 jun. 2026 - 15:00 hrs.

A principios del año académico, el Ministerio de Educación (Mineduc) compartió el calendario escolar 2026 en el que estipula las fechas de las actividades para toda la comunidad, entre las que se encuentran los recesos, celebraciones especiales, término del periodo, entre otras.

También figura una fecha que está próxima a ocurrir, que corresponde a las vacaciones de invierno, instancia que marca el término de la primera parte del año, especialmente para las comunidades de educación básica, media y superior.

¿Cuál es la fecha de salida y de regreso a clases?

Es importante tener en cuenta que, a lo largo del país, no todas las regiones tendrán la misma fecha de inicio y término de las vacaciones de invierno, pero sí serán entre junio y julio.

Desde las regiones de Atacama hasta Los Ríos, comenzarán las vacaciones de invierno el lunes 22 de junio y terminarán el viernes 3 de julio.

Por otro lado, las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá saldrán de vacaciones el lunes 13 de julio y se extenderán hasta el viernes 24 del mismo mes.

Mientras que las regiones de Antofagasta y la de Los Lagos comenzarán las vacaciones de invierno el lunes 6 de julio hasta el viernes 17. Finalmente, las regiones de Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de descanso a diferencia del resto del país, iniciando el lunes 29 de junio y terminando el viernes 17 de julio.

Teniendo en cuenta esta información, los colegios de Santiago salen de vacaciones de invierno el próximo lunes 22 de junio y terminarán el viernes 3 de julio.

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