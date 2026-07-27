Miss Universo Chile: Conoce quiénes son las 13 candidatas clasificadas a la gran final del certamen

27 jul. 2026 - 01:05 hrs.

En la noche del domingo se vivió la semifinal del Miss Universo Chile por las pantallas de Mega, instancia en la que se conoció a las 13 candidatas clasificadas a la gran final.

El jurado se encargó de elegir a 11 de las 20 participantes para competir en la etapa decisiva del certamen, mientras que las dos restantes fueron elegidas mediante la votación popular.

El evento busca seleccionar a la nueva reina de belleza nacional, quien tendrá la misión de representarnos el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

Las 13 candidatas clasificadas a la gran final

A continuación, revisa quiénes son las 13 finalistas del Miss Universo Chile:

Josefina Flores, Antártica

Victoria Jiménez, Loncoche

Arantxa Ramírez, Vitacura

Scarlette Hermosilla, Lo Barnechea

Dominga López, Viña del Mar

Martina Avendaño, Talca

Mariane Kiss, Los Ángeles

María Victoria Gazale, San Pedro de la Paz

Javiera Pino, Huechuraba

Claudia Arteaga, Rancagua

Catalina Vallejos, Pucón

Krishna Sandoval, Temuco (votación del público)

Javiera Barrie, Las Condes (votación del público)

La gran final del Miss Universo Chile 2026 se celebrará el próximo domingo 2 de agosto por las pantallas de Mega y podrás seguirla también a través de nuestras plataformas digitales.

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