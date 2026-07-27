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Miss Universo Chile: Conoce quiénes son las 13 candidatas clasificadas a la gran final del certamen

En la noche del domingo se vivió la semifinal del Miss Universo Chile por las pantallas de Mega, instancia en la que se conoció a las 13 candidatas clasificadas a la gran final.

El jurado se encargó de elegir a 11 de las 20 participantes para competir en la etapa decisiva del certamen, mientras que las dos restantes fueron elegidas mediante la votación popular.

El evento busca seleccionar a la nueva reina de belleza nacional, quien tendrá la misión de representarnos el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

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Las 13 candidatas clasificadas a la gran final

A continuación, revisa quiénes son las 13 finalistas del Miss Universo Chile:

  • Josefina Flores, Antártica
  • Victoria Jiménez, Loncoche
  • Arantxa Ramírez, Vitacura
  • Scarlette Hermosilla, Lo Barnechea
  • Dominga López, Viña del Mar
  • Martina Avendaño, Talca
  • Mariane Kiss, Los Ángeles
  • María Victoria Gazale, San Pedro de la Paz
  • Javiera Pino, Huechuraba
  • Claudia Arteaga, Rancagua
  • Catalina Vallejos, Pucón
  • Krishna Sandoval, Temuco (votación del público)
  • Javiera Barrie, Las Condes (votación del público)

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La gran final del Miss Universo Chile 2026 se celebrará el próximo domingo 2 de agosto por las pantallas de Mega y podrás seguirla también a través de nuestras plataformas digitales.

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