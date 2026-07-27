Miss Universo Chile: Conoce quiénes son las 13 candidatas clasificadas a la gran final del certamen
- Por Diego Alonzo
En la noche del domingo se vivió la semifinal del Miss Universo Chile por las pantallas de Mega, instancia en la que se conoció a las 13 candidatas clasificadas a la gran final.
El jurado se encargó de elegir a 11 de las 20 participantes para competir en la etapa decisiva del certamen, mientras que las dos restantes fueron elegidas mediante la votación popular.
El evento busca seleccionar a la nueva reina de belleza nacional, quien tendrá la misión de representarnos el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.Ir a la siguiente nota
Las 13 candidatas clasificadas a la gran final
A continuación, revisa quiénes son las 13 finalistas del Miss Universo Chile:
- Josefina Flores, Antártica
- Victoria Jiménez, Loncoche
- Arantxa Ramírez, Vitacura
- Scarlette Hermosilla, Lo Barnechea
- Dominga López, Viña del Mar
- Martina Avendaño, Talca
- Mariane Kiss, Los Ángeles
- María Victoria Gazale, San Pedro de la Paz
- Javiera Pino, Huechuraba
- Claudia Arteaga, Rancagua
- Catalina Vallejos, Pucón
- Krishna Sandoval, Temuco (votación del público)
- Javiera Barrie, Las Condes (votación del público)
La gran final del Miss Universo Chile 2026 se celebrará el próximo domingo 2 de agosto por las pantallas de Mega y podrás seguirla también a través de nuestras plataformas digitales.
Leer más de