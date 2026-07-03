"Estamos viviendo juntos tal como en el reality": Paula Pavic confirma que comparte hogar con Camilo Huerta

03 jul. 2026 - 10:25 hrs.

Paula Pavic y Camilo Huerta formaron su relación dentro de un reality televisivo, espacio donde se conocieron. Tras el encierro, ambos decidieron seguir la relación puertas afuera, y hoy la empresaria asegura que la convivencia mantiene la misma dinámica que tenían dentro del programa.

"Estamos viviendo juntos tal como adentro del reality"

Consultada sobre el estado actual de la relación, Pavic fue directa en una entrevista con LUN: "Siento que estuvimos tan pegados adentro que, como salir y no vernos era como que sentíamos que nos haríamos demasiada falta. Esto es como una extensión: llegando a nuestra vida normal, pero juntos, haciendo todo juntos".

Sobre si ya están conviviendo, la empresaria confirmó: "Increíble. Cuando estábamos adentro, hablábamos mucho de lo que queríamos hacer afuera, de que queríamos hacer cosas juntos y estar solos afuera".

Cómo se dio la convivencia con los hijos de Pavic

Pavic relató que el proceso de instalarse juntos no fue planificado desde un inicio. "Tampoco fue planeado. De hecho, cuando salimos del reality, varios nos fuimos a un hotel porque salimos muy tarde. Entonces, los niños estaban en la casa del papá, y al día siguiente me fue a dejar para ir a buscarlos. Obviamente quería estar con mis hijos, pero también quería estar en el asado, así que pregunté si podía ir con mis hijos y Camilo pasó a buscarnos y nos fuimos al asado. Entonces mis hijos estuvieron con Camilo, conmigo y con varios más del reality", contó.

Sobre la reacción de sus hijos hacia Huerta, la empresaria se mostró satisfecha: "Me impresionó la respuesta de mis hijos hacia él, porque ellos son superreacios a conocer hasta a mis amigos o amigas nuevas, pero no sé si será porque me ven muy bien a mí o por cómo me trata él o porque de verdad lo encuentran simpático y se matan de la risa con él que ya lo recibieron súper bien. Me encanta sentir que están muy cómodos conmigo y con él".

Los planes a futuro de la pareja

Pavic adelantó que debe viajar próximamente a Estados Unidos junto a sus hijos, quienes residen en Sarasota, aunque aclaró que la relación con Huerta continuará mientras dure la separación física.

"El primer plan es que tengo que ir a Estados Unidos porque mis hijos están desesperados y se quieren ir ya conmigo. Entonces, estoy aprovechando estos días que me quedan acá con Camilo para ver qué más puedo y empezar a ver qué es lo que vamos a hacer. Ahora tengo que ir sí o sí en dos semanas más y estamos viendo la forma en la que él puede ir conmigo, no sé, mientras que organiza las cosas de él que va a hacer acá", explicó.

Por estos días, Huerta comparte departamento con Pavic y sus hijos. "Me encanta sentir que están muy cómodos conmigo y con él", aseguró la empresaria, quien también reveló que el personal trainer le regaló unas botas para el frío durante una escapada a Calera de Tango.

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