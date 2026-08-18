¿Fin de semana XL de Fiestas Patrias? Declaran admisibles proyectos que buscan declarar feriado el jueves 17 de septiembre

18 ag. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Cámara de Diputados declaró admisibles tres proyectos que buscan establecer como feriado el jueves 17 de septiembre, justo en la jornada previa al 18 y 19 de septiembre.

Las iniciativas fueron presentadas por parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) y del Partido Comunista (PC).

Dos de los proyectos corresponden al PDG, mientras que el tercero fue impulsado desde el PC.

Con la declaración de admisibilidad, las propuestas pueden comenzar su discusión legislativa y serán analizadas por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

¿En qué consiste la propuesta de feriado del 17 de septiembre?

Los proyectos buscan que el jueves 17 de septiembre sea declarado feriado, agregando una jornada de descanso a los días que habitualmente concentran las celebraciones de Fiestas Patrias.

La propuesta apunta a que trabajadores y trabajadoras puedan contar con un día libre adicional antes de las jornadas correspondientes al 18 y 19 de septiembre, que forman parte del calendario de feriados de Fiestas Patrias.

En la práctica, si alguna de las iniciativas finalmente fuera aprobada y promulgada, las personas podrían disponer de un período de descanso consecutivo desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre.

Esto permitiría configurar un fin de semana largo de cuatro días, aunque sus efectos concretos dependerían también de las normas aplicables a cada actividad y de la situación laboral de cada trabajador, ya que no sería un feriado irrenunciable.

Tres proyectos buscan el mismo objetivo

Son tres las iniciativas que ahora deberán ser discutidas en el Congreso: Dos proyectos fueron presentados por parlamentarios del Partido de la Gente, mientras que uno corresponde al Partido Comunista.

Pese a que las mociones apuntan a establecer el 17 de septiembre como feriado, cada propuesta deberá ser revisada en detalle por la Comisión de Gobierno Interior, instancia donde se analizarán sus fundamentos y eventuales modificaciones.

Posteriormente, los proyectos deberán continuar con las distintas etapas de tramitación legislativa antes de que pueda existir una definición definitiva.