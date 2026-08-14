Metro de Santiago abrirá más tarde este sábado por feriado: Este es el horario de funcionamiento

14 ag. 2026 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó este viernes que comenzará a operar más tarde el sábado 15 de agosto al tratarse del feriado que conmemora la Asunción de la Virgen.

El horario de Metro este sábado 15 de agosto

El horario habitual de Metro los días sábados es de 06:30 a 23:00 horas. Sin embargo, al ser un día festivo, la entidad señaló que el servicio de trenes empezará una hora después.

Lo anterior quiere decir que el horario de funcionamiento del tren subterráneo este sábado es de 07:30 a 23:00 horas en toda la red.

Por su parte, el domingo operará con horario normal, es decir, también de 07:30 a 23:00 horas.

¿Es feriado normal o irrenunciable?

El feriado de este sábado 15 de agosto no es irrenunciable, lo que quiere decir que el comercio funcionará con normalidad.

En septiembre, al igual que cada año, será feriado irrenunciable el 18 (Independencia) y 19 (Glorias del Ejército), que son el viernes y el sábado, respectivamente.

Posteriormente, el último irrenunciable es el 25 de diciembre, día que corresponde a la Navidad.

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